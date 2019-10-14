Депутат Госсовета РТ предлагает водить будущих автомобилистов в морги

Инициатива принадлежит Дмитрию Самаренкину, идею он озвучил сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам, сообщает "Бизнес Online".

Суть предложения заключается в том, чтобы показать людям, которые собираются сдавать на права, последствия безответственного вождения:

"...Cделать обязательным посещении наших больниц и моргов для того, чтобы они видели, какое количество жертв в результате аварий происходит. Чтобы понимали, что, садясь за руль, они фактически берут в руки оружие" - отметил Самаренкин.

Добавим, что комитет предложение принял, планируется подготовить соответствующий законопроект.

