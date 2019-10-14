Билайн поможет малому и среднему бизнесу сократить до 50% расходов на связь

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») подготовил для клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) пакет услуг «Яркий Микс» с корпоративной мобильной связью, интернетом для офиса и облачной АТС. Предложение позволит предпринимателям сэкономить до 50% расходов на связь и подключать все необходимые инструменты для начала работы офиса в одном предложении.

Пакет «Яркий Микс» включает мобильную связь с телефонией и безлимитным мобильным интернетом по тарифам «Яркий бизнес», облачную АТС и фиксированный интернет. При этом фиксированный интернет в предложении предполагает услугу под ключ по технологии vCPE*: с установкой, подключением и роутером для раздачи Wi-Fi, без которого сложно представить работу офиса. Для новых клиентов, подключающих предложение, будет действовать скидка до 50% на пакет из этих трех услуг. Это единственное предложение на рынке, сочетающее три самых востребованных телеком-услуги сегмента МСБ.

С тарифом «Яркий бизнес» компании всегда будут оставаться на связи, а подключение облачной АТС поможет принимать входящие звонки, обрабатывать их и вести дальнейшую работу по конкретному покупателю, не теряя потенциальных клиентов. Для малых предприятий это будет первым шагом к привлечению и удержанию лояльных клиентов.

Пакет «Яркий Микс» будет особенно актуальным для компаний, которые только выходят на рынок и хотят быстро создать полную и удобную коммуникационную инфраструктуру для своего офиса. В рамках специального предложения на примере Москвы можно подключить от 4 до 15 мобильных номеров, линию Интернет-связи со скоростью передачи данных от 5 до 100 Мбит в секунду и функционал облачной АТС. «Яркий Микс» можно подключить на сайте Билайн Бизнес. Цена пакета составит от 2850 рублей в месяц для Москвы. Сейчас предложение запускается в семи регионах страны, в дальнейшем Билайн Бизнес планирует расширить географию на все регионы России.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня в структуре расходов малого и среднего бизнеса до 15% приходится на связь. При этом максимум расходов на развитие своего дела предпринимателю приходится нести в самом начале. Именно в этот момент мы протягиваем руку помощи, предлагая необходимый бизнесу набор услуг с выгодой до 50%. Кроме того, мы уверены, что такое выгодное предложение от одного оператора будет удобнее в обслуживании, так как не нужно будет оплачивать несколько счетов от разных провайдеров. Запуск пакета «Яркий Микс» реализован в рамках нашей стратегической задачи по поддержке малого и среднего бизнеса в РФ. Эта инициатива позволит малым компаниям, находящимся на стадии запуска, сосредоточиться на развитии собственного дела».

*vCPE, Virtual customer premises equipment – технология подразумевает вывод некоторых функций сетевого оборудования в облако. Виртуализация помогает сократить издержки – клиентам не нужно покупать дополнительное оборудование, оно уже входит в стоимость услуги. Технология также повышает оперативность и безопасность предоставления подключения.