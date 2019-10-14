Ушла навечно. В Казани девочка, сбегавшая из дома в тапочках, упала с 9-го этажа

В понедельник вечером, 14 октября, в Казани выпала из окна девятого этажа 14-летняя школьница. Девочку с многочисленными травмами госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось.

В пресс-службе Следственного комитета республики в разговоре с ProKazan.ru подтвердили информацию о гибели девочки: «Обстоятельства смерти выясняются».

Известно, что в сентябре она уходила из дома после ссоры с мамой из-за предстоящих экзаменов в школе. Девочка сильно волновалась из-за предстоящего пробного ОГЭ и отказывалась идти в школу. Она ушла из дома прямо в тапочках. Напомним, школьницу искали всем городом больше недели, оказалось, что все это время она пряталась по подъездам.

На странице школьницы в соцсетях последнее черно-белое фото снабжено надписью «Жизнь...»