В Казани третью неделю ищут мужчину с татуировкой на левом плече

В конце сентября из своего дома в Казани ушел и не вернулся Вохмин Евгений Алексеевич. Его разыскивают с 29 сентября, сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт". Мужчине 34 года, среди особых примет - шрам на левой брови и татуировка на левом плече. Рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие. Пропавший был одет в темно-синюю куртку с капюшоном на белом меху, черную олимпийку, голубые джинсы, черные ботинки на шнуровке.

Граждан, которые видели мужчину или знают, где он находится, просят сообщить по телефону 112.