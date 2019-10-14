В Казани пройдут работы на ЛЭП. Два района останутся без света

16 октября в Казани продолжатся плановые работы, в связи с которыми в некоторых районах города ограничат подачу электроэнергии. По данным мэрии Казани, света не будет по следующим адресам:

Приволжский район: ул.Баки Урманче, 9а (детсад №5), ул.Братьев Касимовых, 82, ул.Мидхата Булатова, 5, а также в поселке Отары по улицам 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, Дорожная, Молдавская, Поперечно-Отарская, Приволжская, Придорожная с 8.00 до 18.00;

Советский район: ул.Гвардейская, 46в, ул.Толбухина, 9, 11, 13, 15, 19, а также в домах по ул.Главная поселка Кульсеитово с 9.00 до 18.00.