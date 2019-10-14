Стало известно, как будет выглядеть ТЦ «Кольцо» после реконструкции

Вчера экспертный совет определил победителя в конкурсе проектов реконструкции торгового центра "Кольцо". Им стало бюро HeadsGroup из Москвы, один из основателей которого - Арсен Хаиров - родом из Казани. Проект, представленный на конкурс, предполагает восстановление облика зданий, формировавших фасадный фронт по улице Пушкина.

"Это позволит вернуть плотную квартальную застройку этому месту, как следствие сделать городскую среду комфортной и безопасной для людей. Добавленные объемы по форме и структуре будут напоминать здания, которые здесь когда-то существовали, тем самым связывая место с историей." - говорят авторы.

Важный элемент визуальной составляющей - это ажурная сетка, которой будет закрыт фасад. Ее рисунок разработан на основе упрощенного традиционного татарского орнамента.

Именно эта сетка больше всего привлекла внимание казанцев и уже стала объектом для шуток:

"Похоже на светящуюся сетку-рабицу за 100 руб./м."

"Светящаяся коробка???"

"Дизайн в стиле: "Здание накрыто сеткой, как будто при реставрации"

"вы че ребят, сейчас кольцо это хотя бы КОЛЬЦО на вершине, то это какая-то терка для сыра если честно, выглядит отвратительно"

"Всё таки решили сетку рабицу натянуть" - пишут казанцы в соцсетях.

Добавим, что помимо нового внешнего вида самого торгового центра, авторы проекта планируют преобразить и территорию рядом с "Кольцом": упростить дорожную развязку, создать безбарьерную среду и велодорожки, провести озеленение и организовать террасу.