«На лету снег никто ловить не обещает». Метшин обратился к диванным критикам

Мэр Казани Ильсур Метшин на вчерашнем совещании, посвященном подготовке к зимнему сезону, обратился к «диванным критикам» и сравнил регламент уборки снега с рождением детей:

«Диванным критикам, которые за свою жизнь ничему, кроме как по клавишам бить не научились, мы тоже говорим, что на лету снег никто ловить не обещает. У всего есть нормативы, как ребенок рождается за девять месяцев, как другие вопросы имеют свой норматив, как в целом зима приходит осени на смену, так и снег имеет свой регламент уборки», - отметил Метшин.

Он отметил, что количество автомобилей в городе приближается к полумиллиону. «Это только нашего автотранспорта, а если добавить тех, кто приезжает, проезжает мимо, оно давно уже эту цифру перевалило».

«Бывают дни, когда улицы города убирают в рабочем режиме, но не было еще ни одной зимы, которая не испытала бы нас на прочность. Мы сами установили себе высокую планку и придерживаемся жестких нормативов по сравнению с другими городами», - заметил мэр.

С сегодняшнего дня дорожные службы города переходят на зимний режим работы. Диспетчерские службы подрядчиков будут работать круглосуточно для организации дежурства необходимой техники. В этом году от снега Казань будут очищать 550 единиц техники.