Выжил чудом. В Казани Toyota влетела в бетономешалку и отлетела в грузовик

В понедельник вечером, 14 октября, в Казани на ул. Тэцовская прозошло серьезное ДТП. Предварительно установлено, что водитель Toyota не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ» (миксер), рассказали Prokazan.ru в пресс-службе МВД Татарстана. От удара машину откинуло, иномарка столкнулась с грузовой машиной Mercedes, припаркованной на обочине.

На кадрах с места ДТП, размещенных в соцсетях, видно, как сильно пострадала Toyota, в разбитой машине сработали подушки безопасности. Водителю сильно повезло – как сообщили в полиции, мужчина отделался ссадинами на лице и от госпитализации отказался.