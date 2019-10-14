Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

22:53, 14.10.2019
Пожар в центре Казани: спасатели сообщают о жертвах
08:17, сегодня
В Казани мужчина зарезал полуторагодовалую дочь: его отправят к психиатрам
07:50, сегодня
«На лету снег никто ловить не обещает». Метшин обратился к диванным критикам
07:46, сегодня
Красотка из Челнов вышла в финал конкурса «Мисс офис 2019»
07:30, сегодня
Выжил чудом. В Казани Toyota влетела в бетономешалку и отлетела в грузовик
06:58, сегодня
Просто пушка от Фрэттина! «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»
06:45, сегодня
«Играл от души». Казанский ТЮЗ покажет спектакль в память об умершем актере
19:42, 14.10.2019
Пожары в Казани будет тушить «Кобра»
19:27, 14.10.2019
«Психушка по нему плачет»: казанцы возмущены выходкой местного пранкера
18:53, 14.10.2019
Казань встала в семибалльных пробках. На дорогах аварии
18:11, 14.10.2019
Все казанские автобусы хотят перевести на газ
16:55, 14.10.2019
Банк «Открытие» запускает оплату услуг оператора связи Билайн в СБП
16:15, 14.10.2019
Поймёшь ли ты, что говорят тебе казанские бабушки?
16:05, 14.10.2019
Из Казани в октябре запустят новый авиарейс
15:29, 14.10.2019
«Звонил, просил о помощи»: в Альметьевске пропавший парень умер от холода
15:14, 14.10.2019
В Зеленодольском районе поймали преступников, находившихся в федеральном розыске
14:24, 14.10.2019
В Казани потерялся дедушка. Он почти не видит и не слышит
13:40, 14.10.2019
Билайн поможет банкам искать клиентов и создавать востребованные продукты
13:14, 14.10.2019
«Водитель на ногах не стоял»: казанцы «сдали» пьяного автомобилиста ГИБДД
12:18, 14.10.2019
Банк «Открытие» представил ИТ-стратегию на 2020 год
12:16, 14.10.2019
ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
12:13, 14.10.2019
«Вот так у нас на Жилке воруют коньяк": в Казани на видео попал магазинный вор
10:45, 14.10.2019
Под Челнами пьяный водитель «КАМАЗа» протаранил легковушку
10:13, 14.10.2019
Завтра свет отключат в двух районах Казани
09:58, 14.10.2019
Казанские тротуары зимой будет чистить новая техника
09:38, 14.10.2019
В ГИБДД Казани рассказали подробности аварии с машиной Яндекс.Драйв
09:33, 14.10.2019
В Челнах задержали пассажира такси, напавшего на девушку-водителя
09:25, 14.10.2019
В Челнах 12-летняя девочка упала с 8-го этажа
09:18, 14.10.2019
ВТБ стал победителем премии в области жилой недвижимости RREF AWARDS
09:04, 14.10.2019
Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота
07:15, 14.10.2019
Соцсети: в Казани пьяная девушка разбила машину «Яндекс.Драйва»
07:06, 14.10.2019
Уснул за рулем: в серьезном ДТП в Чувашии пострадали трое жителей РТ
05:27, 14.10.2019
«Похоже серьезно накосячил». Казанец устроил серенаду под окном любимой девушки
05:15, 14.10.2019
«Позорище для Минздрава». Казанцы возмущены состоянием одной из больниц
05:04, 14.10.2019
«Немного мимими». В Казани спасатели освободили собаку
04:57, 14.10.2019
Заживо горел в одиночестве: в Татарстане под лежачим инвалидом полыхала кровать
15:03, 13.10.2019
Ночью в Казани произошло ДТП, водителя зажало в машине
14:14, 13.10.2019
В Набережных Челнах открылась православная религиозная школа
13:32, 13.10.2019
В Казани наказали водителя за надпись на лобовом стекле автомобиля
13:03, 13.10.2019
В День испанского языка, челнинка вышла замуж за испанца
12:43, 13.10.2019
Эвакуация В Казанском торговом центре на Зорге из-за светильника
12:19, 13.10.2019
В Челнах сбили подростка, водитель скрылся с места преступления
11:42, 13.10.2019
Утром в казанском дворе сбили 10-ти летнего велосипедиста
10:55, 13.10.2019
«Что общего между макакой и Казанью?»: Новая боль среди жителей города
10:37, 13.10.2019
В министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
10:02, 13.10.2019
В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца, как в Европе
09:39, 13.10.2019
«Татары очень крутые»: Варламов назвал Казань одним из лучших городов России
09:38, 13.10.2019
В регионах началось массовое сокращение сотрудников ГИБДД
09:07, 13.10.2019
В Татарстане настоятель храма пытался убить собаку
09:05, 13.10.2019
В Челнах гражданский муж зарезал свою возлюбленную
20:10, 12.10.2019
На Баумана «жираф» подрался с прохожим
19:24, 12.10.2019
Аэропорты РТ оформят в соответствии с их новыми именами
19:08, 12.10.2019
Казанцы поддержали возвращение смертной казни, но с оговорками
18:35, 12.10.2019
Соцсети: в Казани мужчина стреляет по машинам с 10-го этажа
18:06, 12.10.2019
В Челнах водитель въехал в столб и впал в кому
16:35, 12.10.2019
Ветер и туман: синоптики обещают ухудшение погоды
15:32, 12.10.2019
Заявку Татарстана на проведение Суперкубка УЕФА поддержало Правительство РФ
15:00, 12.10.2019
Актуальные модели парок в сезоне 2019-2020
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
14:28, 12.10.2019
Ушла из жизни Рада Нигматуллина - первая татарская женщина-скульптор
13:53, 12.10.2019
Школьников Татарстана научат считать деньги
13:25, 12.10.2019
В гараже у жителя Казани нашли 14 килограммов наркотиков
12:54, 12.10.2019
«Нереальный город!»: Соловьев в прямом эфире расхваливал Казань
12:16, 12.10.2019
В Челнах мужчина поссорился с пьяной женщиной и получил удар ножом
11:46, 12.10.2019
Парень, погибший в страшном ДТП в центре Казани, не имел права садиться за руль
11:15, 12.10.2019
Из горящего дома в Челнах вынесли 90-летнего инвалида
07:48, 12.10.2019
«Люди просили о помощи»: в Челнах пожарные спасли 11 человек
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
12:56, 11.10.2019
В Татарстане назвали причину пожара в торговом центре, где было 30 детей
11:03, 11.10.2019
«Могучая птица»: спасенного в Челнах орлана отправят на лечение в Москву
10:23, 11.10.2019
Топором в лицо: в нацпарке Челнов пьяные бомжи устроили кровавую драку
10:07, 11.10.2019
Точно бы порезал. В Челнах неадекватный пассажир такси напал на девушку-водителя
09:06, 11.10.2019
В Челнах продают золотую медаль Универсиады и письмо от Путина за 1 млн рублей
07:45, 11.10.2019
Накануне в Татарстане горел торговый центр: там было много детей
16:17, 10.10.2019
В Зеленодольске строят каждый третий военный корабль России
14:47, 10.10.2019
В Татарстане пятеро мужчин целый год воровали нефть из нефтепровода
14:19, 10.10.2019
«Она неадекватная». Матери-убийце из Челнов назначили психиатрическую экспертизу
11:44, 10.10.2019
Татарстанец пожаловался в МЧС на бобров
08:08, 10.10.2019
«Это не мать...» Челнинке, зарезавшей 2-летнего сына, избрали меру пресечения
07:49, 10.10.2019
В Челнах полицейский задержал серийного грабителя по дороге в детсад
15:06, 09.10.2019
Минниханов открыл в Челнах бюст первому гендиректору «Камаза»
19:31, 05.10.2019
Минниханов клипом под песню поздравил Кадырова с днем рождения
17:11, 05.10.2019
В Татарстане от укусов клещей пострадали 11 тысяч человек
14:37, 05.10.2019
Итоги фотоконкурса «Осень 2019»
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
Фото www.ak-bars.ru

Просто пушка от Фрэттина! «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Cегодня, 06:58 115 0 Автор: prokazan.ru

Вчера «Ак Барс» на домашней арене обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:1. Казанцы полностью доминировали в первом периоде, но счет игры открыли именно гости – шайбу забросил Дэн Секстон. В середине второго периода счет сравнял Камиль Фазылзянов.

Вторую хозяйскую шайбу забросил канадский нападающий Мэттью Фрэттин: он оказался на синей линии, партнёры выкатили под бросок, и Мэтт попал точно в девятку ворот. «Просто пушка от Фрэттина!», - говорят фанаты. Третью шайбу забросил Эмиль Галимов.

«Тяжело давался первый период, соперника вратарь держал, защитники оборонялись – забросили тяжёлые и очень рабочие голы. Но рады, что мы забили их и победили, думаю, достойно», - отметил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В четверг, 17 октября, «Ак Барс» на домашней арене примет финский «Йокерит».

 

читайте также:

Тимур в порядке! Голкипер «Ак Барса» оформил «сухарь»
«Мечтаем попасть в КХЛ: главный тренер ХК »Челны" о новом сезоне, уровне команды
«Ак Барс» снова победил. Зарипов забил с середины площадки!
СМИ: бывший хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Обухов в Казани избил девушку на улице
«Семья важнее спорта». «Ак Барс» лишился одного из важных вратарей
«Ак Барс» обыграл СКА и вырвался в лидеры конференции на «Востоке»
Данис Зарипов встретился с 95-летней болельщицей «Ак Барса»
Тяжелая победа: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» со счетом 3:2
Цвет настроения черный. Сегодня «Ак Барс» впервые сыграет в форме цвета нефти
«Чисто для жёсткого хоккея»: фанаты обсуждают новую форму ХК «Ак барс»
«Ак Барс» разгромил челябинский «Трактор»
«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса»
Капитан «Ак Барса» Свитов ушел из команды
Официально: Дмитрий Квартальнов стал главным тренером «Ак Барса»
Стало известно имя нового главного тренера «Ак Барса»
Нокдаун: Овечкин в НХЛ жестко подрался с 19-летним воспитанником «Ак Барса»
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
В Казани девушки-хоккеистки устроили необычную фотосессию в поддержку феминизма
В Казани хоккеисты «Ак Барса» станут таксистами. Но только на один день
Зинэтула Билялетдинов рассказал о своем будущем в клубе после вылета «Ак Барса»
В Казани болельщики «Ак Барса» поставили на победу команды свои волосы
«Авангард» вновь разгромил «Ак Барс», который вновь пропустил шесть шайб
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение
15:30, 10.10.2019
Как не заболеть в эпидемию
10:38, 10.10.2019
Загадки из офиса: угадай, что на фото
16:14, 14.10.2019
В каждом доме есть ядовитые продукты. Роспотребнадзор рассказал какие именно
15:35, 14.10.2019
«Он был ходок по мужикам»: грабитель геев подал в суд на «Битву экстрасенсов»
14:10, 09.10.2019
Как получить деньги на бизнес за три минуты?
10:25, 09.10.2019
Казанцы вновь увидят агрессивное рогатое существо
15:07, 14.10.2019
«Это грабёж какой-то»: опять повышают цены на электричество в Челнах
14:24, 14.10.2019
«Кровь за кровь»: отец саратовского детоубийцы о сыне и своем отношении к нему
10:16, 14.10.2019
Работать в выходные и праздники можно, но только за двойную оплату
14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт
11:27, 11.10.2019
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
11:21, 11.10.2019
«Отдайте его нам на растерзание»: митинг на месте обнаружения тела ребенка
11:04, 11.10.2019
Минтруд хочет прекратить выплаты по уходу за ребенком до полутора лет
10:42, 11.10.2019
Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца