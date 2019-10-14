Просто пушка от Фрэттина! «Ак Барс» одержал волевую победу над «Автомобилистом»

Вчера «Ак Барс» на домашней арене обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 3:1. Казанцы полностью доминировали в первом периоде, но счет игры открыли именно гости – шайбу забросил Дэн Секстон. В середине второго периода счет сравнял Камиль Фазылзянов.

Вторую хозяйскую шайбу забросил канадский нападающий Мэттью Фрэттин: он оказался на синей линии, партнёры выкатили под бросок, и Мэтт попал точно в девятку ворот. «Просто пушка от Фрэттина!», - говорят фанаты. Третью шайбу забросил Эмиль Галимов.

«Тяжело давался первый период, соперника вратарь держал, защитники оборонялись – забросили тяжёлые и очень рабочие голы. Но рады, что мы забили их и победили, думаю, достойно», - отметил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

В четверг, 17 октября, «Ак Барс» на домашней арене примет финский «Йокерит».