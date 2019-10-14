«Играл от души». Казанский ТЮЗ покажет спектакль в память о погибшем актере

27 октября Казанский ТЮЗ покажет спектаклm «Женитьба Бальзаминова», посвященный памяти погибшего актера, заслуженного артиста Татарстана Арсения Курченкова. Сообщается, что все средства от продажи билетов, передадут супруге актера Лиане. Помочь семье ушедшего артиста можно и сейчас, в группе Казанского ТЮЗа размещены реквизиты ее банковского счета.

«Бальзаминов - одна из самых ярких ролей Арсения, и для многих зрителей знакомство с ним началось именно с этого спектакля», - говорят коллеги Курченкова.

Сердце Арсения Курченкова перестало биться 10 октября. Ему было 42 года. За 10 минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» мужчине стало плохо, он вышел за кулисы и потерял сознание. Медики скорой помощи не смогли вернуть его. Казанский ТЮЗ на три дня отменил все спектакли после сообщения о гибели ведущего артиста.

Поклонники творчества артиста и коллеги выражают слова соболезнования: «Увидела его в роли Жака в "Про любовь и кота". Влюбилась в него, красивый, уверенный, играл от души. Большой души человек». «Это утрата для всего Татарстана».

Арсений Курченков был принят в трупу Театра юного зрителя в 1997 году после окончания Казанского театрального училища. Лауреат Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова (2000,2004 гг.); Победитель Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык» (2003 г.) Автор, исполнитель своих песен.