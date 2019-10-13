Пожары в Казани будет тушить «Кобра»

На вооружение Казанского пожарно-спасательного гарнизона поступила пожарная автоцистерна с гидроабразивной установкой сверхвысокого давления «Кобра». Она оборудована пожарным насосом, ёмкостями для хранения жидкости и средствами их подачи, генератором, расширенным комплектом пожарно-технического вооружения.

С помощью "Кобры" можно оперативно подавать огнетушащие вещества к очагам пожара в замкнутых и труднодоступных местах, эффективно гасить возгорание на начальных этапах. Также цистерна экономит воду и действует более щадяще по отношению к имуществу.

Кроме того, как говорят в МЧС, новое устройство позволяет пожарным работать с безопасного от огня расстояния.