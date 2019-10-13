«Психушка по нему плачет»: казанцы возмущены выходкой местного пранкера

В сети появилось видео, на котором парень в одном из магазинов сети "Карусель" ныряет в аквариум с живой рыбой.

"Ребят, сейчас будет полная жесть, я не знаю, что со мной будет, но сейчас я дам жару. Казань, наведем грязи!"- предваряет свой "перфоманс" молодой человек.

Далее парень снимает одежду и в одних брюках запрыгивает в аквариум, на котором висит ценник "Осетр живой" и плавает единственная рыба. Поплескавшись, герой видео под взглядами продавцов и посетителей магазина выходит из емкости с водой, попутно пройдясь ногами по леднику, на котором лежит рыба на продажу.

"Айда, поймаем его" - говорят продавцы и бегут следом за пранкером. Все происходящее снимают на видео некоторые покупатели.

"Предлагаю всем руководителям магазинов и торговых точек объединиться и *** (побить) этого бородача".

"Бедные рыбки, у них и так жизнь - не сахар")

"Как теперь после этого <...> осетра покупать а может он триппером болеет?"

"Таких даже наказывать не надо, их жизнь уже наказала в принципе"

"Мда. Очередной *** (глупый человек) показал своё истинное рыло" - это самые приличные комментарии, которые оставляют под видео пользователи соцсетей.

Добавим, что ранее прилюдное купание в аквариуме с рыбой в магазине уже устраивал другой житель РТ. Он также публиковал свою выходку в сетях.