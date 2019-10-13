Казань встала в семибалльных пробках. На дорогах аварии

Вечер понедельника традиционно начался с пробок на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Пробки заторы образовались на Пушкина, Салимжанова, Профсоюзной и Лево-Булачной улицах, в районе Центрального стадиона, на Кировской дамбе.

Встал перекресток Декабристов и Вахитова, Вахитова и Большой Крыловки, проспект Ямашева от улицы Амирхана до проспекта Ибрагимова, пересечение улиц Тульская и Авангардная.

Очень низкая скорость движения на перекрестке Бондаренко и Черноморской и на Черноморской до проспекта Ибрагимова. Сложности с движением на Патриса Лумумбы - от перекрестка с Космонавтов (на ней тоже пробки) и до проспекта Камалеева.

Сразу по несколько аварий произошло на Оренбургском тракте, проспекте Ямашева, улице Вишневского.

А пока водители стоят в пробках, они успевают общаться в виртуальном пространстве:

Добавим, спад напряженности дорожной обстановки до 6 баллов по оценке Яндекс.Пробок произошел уже к 19 часам.