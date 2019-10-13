Все казанские автобусы хотят перевести на газ

Возможность полного перехода на газомоторное топливо Ильсур Метшин обсудил сегодня с генеральным директором ООО «Газпром газомоторное топливо» Олегом Мелехиным.

На сегодняшний день только 15% пассажирских перевозок осуществляют на газомоторных автобусах. При этом РТ является одним из лидеров по России по количеству приобретенной техники в газомоторном исполнении. Полный переход пассажирских автобусов на газ, а также приобретение коммунальной техники, работающей на данном виде топлива, обсудили сегодня в Исполкоме Казани.

Также в ООО «Газпром газомоторное топливо» сообщили, что рассматривают строительство в городе трех новых газозаправочных станций на улицах Васильченко, Адоратского и Сибирском тракте по направлению к поселку Дербышки.