Из Казани в октябре запустят новый авиарейс

Из столицы Татарстана с 27 октября можно будет добраться до Ханты-Мансийска и Красноярска на самолете. Рейсы запланированы трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, сообщают в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Из Казани самолет будет отправляться в 6:40, посадка в Ханты-Мансийске запланирована в 11:20, расстояние между городами по прямой - около 1300 километров, время в пути составит 2 часа 40 минут. В 12:20 самолет будет отправляться в Красноярск, приземлится он в 16:55. Время полета - около 4,5 часов. Обратный вылет из Красноярска запланирован в 17:45, посадка в аэропорту Ханты-Мансийска – в 18:10, вылет в Казань в 19.00, посадка в Казани – в 19.10. Для каждого из городов указано местное время.

Минимальная стоимость билета Казань - Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск - Красноярск составит 3090 рублей, из Казани в Красноярск можно улететь за 5640 при условии покупки билета на сайте авиакомпании.

Добавим, что рейсы будут совершать 50-ти местные авиалайнеры Бомбардье CRJ-200.