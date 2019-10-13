В Казани потерялся дедушка. Он почти не видит и не слышит

Из собственного дома 11 октября ушел Маклаков Александр Иванович, он до сих пор не вернулся, пожилого человека разыскивают волонтеры.

Пропавшему 81 год, последний раз его видели в Казани, и, как говорят волонтеры, он может находиться в любом районе города. Пожилой человек дезориентирован, плохо видит и слышит. На правом глазу есть бельмо. Рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые с проседью

Мужчина был одет в черную куртку, синие брюки, черные сапоги-"дутики" и кожаную кепку, с собой у него был темный рюкзак.



Граждан, которые видели дедушку или знают о его местоположении, просят сообщить по телефону 112.