Билайн поможет банкам искать клиентов и создавать востребованные продукты

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») заключил соглашения о стратегическом партнерстве с тремя крупнейшими игроками российского финансового рынка. Соглашения, подписанные на полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS в Сочи, касаются использования технологий Big Data и искусственного интеллекта.

Партнерами Билайн Бизнес стали «Росбанк», Банк «Открытие», и «Ренессанс Кредит».

Пакет услуг Билайн позволит партнерам развивать страховые и банковские продукты: повышать эффективность бизнеса с помощью продуктов рискового скоринга и верификации данных, обогащать знания о своих клиентах и алгоритмах их поведения, создавать персонализированные предложения с использованием технологий Big Data и искусственного интеллекта, повышать качество сервиса благодаря речевой аналитике.

Герман Бородов, директор по ключевым клиентам ПАО «ВымпелКом»: «С применением качественных инструментов на основе данных технологий банки и страховые компании повышают качество услуг для клиентов, сокращают издержки и увеличивают эффективность инвестиций в маркетинг. Решения на базе продуктов Big Data и AI Билайн может стать одним из главных технологических драйверов роста для бизнеса наших партнеров».

Использование искусственного интеллекта становится главным фактором, обеспечивающим рост глобальной экономики. По данным исследования PwC*, благодаря активному использованию искусственного интеллекта, к 2030 году глобальный ВВП вырастет на 14%, или на 15,7 триллиона долларов США.

*https://www.pwc.ru/ru/press-releases/2017/artificial-intelligence-enlargement.html