«Вот так у нас на Жилке воруют коньяк": в Казани на видео попал магазинный вор

В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлена кража алкоголя в одном из магазинов города.

На записи видно, как некий молодой мужчина берет с полки бутылку крепкого напитка, стоит с ней, разглядывая витрину, а затем прячет бутылку под одежду. После этого он еще некоторое время находится в магазине, а затем неспешно покидает торговую точку.

Мнения комментаторов по поводу поступка мужчины разошлись:

edik2837

Лучше *** (украсть) и молчать чем просить и унижаться, у меня конечно таких проблем нет, но люди разные бывают, кто-то работает и покупает а кто-то крадёт бутылку с алко маркета

artem.vinokurov.1982

Да пускай ворует, только если попадётся обидно будет

alm7427

интересно на него посмотреть когда :" все друзья.... коллеги .. родственники увидит...

ilnaz508

Позор не то что воруют, позор то что алкомаркеты чуть ли не каждом доме. И это в РТ мы мусульмани мы говорим вот это ПОЗОР! И как до пенсии люди должны дожить.

Также пользователи отметили, что гражданин одет в фанатские вещи с логотипом "Ак Барса".

galiullinalil

Обмундирование что надо, как раз для темных делишек, чтобы внимания не привлекать, иронизируют комментаторы.