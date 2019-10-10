Завтра свет отключат в двух районах Казани

Во вторник, 15 октября, без света останутся жители двух районов Казани. Об этом сообщает мэрия города.

В список вошли следующие адреса:

Ново-Савиновский район: пр.Ямашева, 52, 54, 54/1, 54/2, 56 с 9.00 до 13.00;

Приволжский район: ул.Деревня Универсиады, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, пр.Победы, 10а, 11а, 15а, 16а, а также в домах частного сектора, расположенных по улицам: 2-я Центральная, 2-я Отарская, 3-я Центральная, 4-я Отарская, 5-я Отарская, 6-я Отарская, 7-й Ноксинский переулок, Акчарлак, Алексеевская, Алмачуар, Атнинская, Балачак, Бархатный переулок, Береговая, Васильковая, Встречный переулок, Гульбакча, Дальний переулок, Долгая, Дорожная, Жилякле, Звездопадная, Знатная, Камская, Камышлы, Кизляу, Костромская, Красивая, Абая Кунанбаева, Лейсан, Луговая, Малый переулок, Мизгел, Молдавская, Ореховая, Пестречинская, Приволжская, Придорожная, Поднебесная, Поперечно-Отарская, Радостный переулок, Раздольный переулок, Салмачинская, Счастливая, Таллык, Тамчы, Тау буе, Тукранбаш, Усадебная, Усердная, Уракчи, Центральная, Черноплодная, Чирямле, Чэчэк, Эмет, Юмарт и Яшьлек с 8.00 до 18.00.

Подачу электроэнергии приостановят из-за плановых ремонтных работ на ЛЭП и трансформаторных подстанциях.