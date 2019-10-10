Казанские тротуары зимой будет чистить новая техника

В мэрии Казани закупили 35 новых транспортных средств для очистки тротуаров. Это 25 мини-тракторов и 10 специализированных тротуароуборочных машин, их можно использовать круглый год, говорят в городском руководстве.

Новая техника позволит сократить дефицит дорожных рабочих. Планируется, что всего к очистке тротуаров и пешеходных улиц этой зимой будут привлекать 600 человек и 90 единиц техники.

Уже завтра дорожные службы перейдут на зимний режим работы, необходимая техника будет дежурить круглосуточно. 90% машин готовы к работе в зимних условиях, говорят в мэрии.