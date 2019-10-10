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13:03, 13.10.2019
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Банк «Открытие» начинает «битву роботов» для выбора эффективного чат-бота

Cегодня, 09:04 0 Автор: prokazan.ru

Цель «баттла» - выбрать и внедрить в банке «Открытие» наиболее эффективного виртуального оператора, который поможет эффективно и быстро решать вопросы корпоративных и частных клиентов банка. Об этом на форуме «Finopolis-2019» рассказал член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

В рамках проекта будет применен уникальный метод внедрения чат-ботов - выбор решений из трех разных подходов к созданию виртуальных ассистентов. В «баттле» будут участвовать:

- «Старая школа» – чат-боты построенные на лингвистических и бизнес-правилах.

- «Проверенные практики» – виртуальные операторы современной школы, построенные с использованием технологий машинного обучения и бизнес-правилах.

- «Прорывные технологии» - самый современный подход к созданию виртуальных ассистентов, который строится на применении нейронных сетей и методов глубокого обучения, наиболее близкий к современному пониманию искусственного интеллекта.

Главным плюсом чат-ботов «Старой школы» является огромный накопленный опыт за годы их внедрения и использования в финансовой отрасли. Но у таких виртуальных операторов есть существенный недостаток, отличающий их от остальных решений - необходимость привлечения дополнительных непрофильных для бизнеса узконаправленных специалистов на этапе сопровождения чат-бота.

Основное достоинство роботов из команды «Проверенных практик» – все более широкое промышленное применение в современной конкурентной среде и быстрый рост компетенций на рынке для создания таких решений. Однако у данного подхода есть свои ограничения. После достижения определенного уровня автоматизации идет неизбежный значительный рост стоимости автоматизации за счет существенного усложнения и совершенствования архитектуры решения.

Чат-боты из сборной «Прорывных технологий» выгодно отличаются от конкурентов возможностью обучаться за счет расширенных аналитических инструментов и современных технологий глубокого обучения (Deep Learning) с использованием нейронных сетей. Однако существует серьезный риск при внедрении в эксплуатацию непроверенных, но прорывных технологий, в части их эксплуатации в банковском ИТ-ландшафте, надежности и трудоемкости дальнейшей поддержки как со стороны бизнеса, так и со стороны ИТ. Кроме того, требуется высокая квалификация специалистов для развития решения.

В банке закупят и испытают в режиме боевой эксплуатации чат-ботов всех трех категорий и во второй половине 2020 года подведут итоги промышленного пилота.

Среди критериев, по которым будет определен победитель – достигнутый уровень автоматизации за период пилотирования, среднее время обслуживания клиента по автоматизированным тематикам, индекс удовлетворенности клиентов (CSI), сложность сопровождения, выраженная в реальных трудозатратах для банка со стороны бизнеса и ИТ, а также стоимость владения решением. Ведь банк в первую очередь коммерческая организация.

Виртуальный оператор, ставший победителем, получит «постоянную работу» в банке «Открытие» и станет помощником частных и корпоративных клиентов.

Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока, банк «Открытие»: «Наша команда давно следит за развитием технологий в области искусственного интеллекта и в частности виртуальных ассистентов – чат-ботов. За последние годы наметился значительный рост рынка. Сначала это была очередная «хайповая» тема, каждый второй банк бросался в нее, потому что так было модно, сейчас это уже осмысленные результаты для бизнеса. «Открытие» решило пойти по более сложному пути и дать шанс всем современным решениям вне зависимости от того, что у них «зашито» внутри. Команда проекта проделала большую работу, тщательно проанализировав рынок, и дает возможность проявить себя как крупным корпорациям, так и маленьким, но очень перспективным компаниям и стартапам. По результатам проведенного исследования рынка мы отобрали шорт-лист лучших решений по каждому из подходов, с которыми продолжим наше движение по пути совершенствования клиентского сервиса. Наши ближайшие шаги – определить лидера по каждому из подходов в рамках закрытой конкурентной закупки, затем провести «боевое пилотирование» и по результатам выбрать лучшее решение для бизнеса и наших клиентов. Мы верим в надежность данного подхода, в бизнес-результат и снижение риска выбора неподходящей технологии для нашего бизнеса и наших любимых клиентов - корпоративных и частных».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи