В ГИБДД Казани рассказали подробности аварии с машиной Яндекс.Драйв

В ночь с субботы на воскресенье на улице Салимжанова девушка, управляя автомобилем Рено, принадлежащем сервису каршеринга, врезалась в столб. 21-летняя горожанка была пьяна, алкотестер показал 0,228 мг/л, говорят в ГИБДД. Предварительной причиной аварии в ведомстве называют нарушение скоростного режима. Пострадавшую с переломом ключицы увезли в больницу.
В качестве понятого сотрудники правоохранительных органов остановили еще одного водителя на машине сервиса Яндекс.Драйв. 23-летний молодой человек тоже оказался пьян.
Оба автомобиля эвакуировали на спецстоянку, расходы по эвакуации, оплате стоянки, а также по ремонту машины после ДТП понесут граждане, которые ими управляли.
roman116kzn
пора отменять каршеринг в Казани, иначе все машины уделают неадекваты города - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.
Отметим, что первое ДТП с участием автомобиля сервиса произошло в Казани в первый же день запуска Яндекс.Драйв в городе.
комментарии
во всех регионах отлично работают.
а тут видимо мешают )
конкуренция дамы и господа
во всех регионах отлично работают.
а тут видимо мешают )
конкуренция дамы и господа
я уже молчу пр то как часто вижу на парковках торговых центров как дрифтуют на этих шерингах все кому не лень. возможно кому то этот шеринг и удобен. но я теперь боюсь этих машин как огня. ни разу не видел что бы хоть кто то на них соблюдал пдд
я уже молчу пр то как часто вижу на парковках торговых центров как дрифтуют на этих шерингах все кому не лень. возможно кому то этот шеринг и удобен. но я теперь боюсь этих машин как огня. ни разу не видел что бы хоть кто то на них соблюдал пдд