В ГИБДД Казани рассказали подробности аварии с машиной Яндекс.Драйв

В ночь с субботы на воскресенье на улице Салимжанова девушка, управляя автомобилем Рено, принадлежащем сервису каршеринга, врезалась в столб. 21-летняя горожанка была пьяна, алкотестер показал 0,228 мг/л, говорят в ГИБДД. Предварительной причиной аварии в ведомстве называют нарушение скоростного режима. Пострадавшую с переломом ключицы увезли в больницу.

В качестве понятого сотрудники правоохранительных органов остановили еще одного водителя на машине сервиса Яндекс.Драйв. 23-летний молодой человек тоже оказался пьян.

Оба автомобиля эвакуировали на спецстоянку, расходы по эвакуации, оплате стоянки, а также по ремонту машины после ДТП понесут граждане, которые ими управляли.

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пора отменять каршеринг в Казани, иначе все машины уделают неадекваты города - комментируют ситуацию пользователи соцсетей.

Отметим, что первое ДТП с участием автомобиля сервиса произошло в Казани в первый же день запуска Яндекс.Драйв в городе.