«Похоже серьезно накосячил». Казанец устроил серенаду под окном любимой девушки

В одном из дворов на улице Абсалямова в Казани молодой человек устроил серенаду под окнами любимой девушки. Парня сопровождали двое приятелей, один из них играл на скрипке. На кадрах, опубликованных в соцсети, не слышно, пел ли мужчина для своей любимой или просто зачитал для нее послание.

«Парни, учитесь, как надо извиняться перед девушкой», - пишет автор поста. «Может, он предложение ей делает». «И вообще надо так себя вести, чтобы извиняться не пришлось». «Походу серьезно накосячил, раз аж со скрипкой пришел».