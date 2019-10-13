«Позорище для Минздрава». Казанцы возмущены состоянием одной из больниц

В соцсетях активно обсуждают опубликованные фотографии из 16-й городской больнице на ул. Гагарина. «Вот в каком состоянии находится Больница 16. Зато мы готовимся принять УЕФА», - грустно написал автор поста.

На кадрах видны сколы на стенах и потолке, следы подтопления на потолке, старые двери, облезшие подоконники. «Разруха», - констатируют в соцсетях.

«Это позорище для Минздрава. Куда министр здравоохранения смотрит, в каком состоянии больница, жесть. … Одни отмазки, нет финансирования. … Создайте хорошие условия для людей». (пропущена нецензурная речь).

Нашлись и те, кто вступился за чиновников: «Вам только всем дай подай принеси. Всё ремонтируется, всё строится. Не сразу, а постепенно. И город цветёт». Казанцы пишут, что есть больницы и похуже и самое главное, чтобы врачи, работающие в стенах этого заведения, «не забывали клятву Гиппократа».

А как вы считаете, приличный ремонт важен для больницы?