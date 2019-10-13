Чуть заживо не сгорел в одиночестве: в РТ под лежачим инвалидом горела кровать

В субботу, 12 октября, в селе Высокая гора в Татарстане пожарным удалось спасти жизнь мужчины, благодаря неравнодушию его соседей. Они услышали сигнал пожарного извещателя и позвонили в МЧС.

Спасатели вскрыли дверь и зашли в уже плотно задымленную квартиру. Ее хозяин, 66-летний маломобильный инвалид 1 группы лежал на горящей кровати. Мужчина был в сознании. 72% его тела были обожжены. С ожогами 3-4 степени его госпитализировали.

Предварительно установлено, что причиной пожара стала неосторожность при курении. «По оценкам специалистов, если бы сообщение поступило на несколько минут позже, гибель человека от отравления дымом или от полученных ожогов была бы неминуема», - рассказали ProKazan.ru в ГУ МЧС России по РТ.