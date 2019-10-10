Эвакуация В Казанском торговом центре на Зорге из-за светильника

Сегодня в одном из Казанских магазинов на улице Зорге произошло возгорание, весь персонал эвакуировали. Происшествие произошло в торговой точке на первом этаже по адресу Зорге 95. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, возгарание произошло из-за короткого замыкания.



По приезду пожарных, был обнаружен источник замыкания, им оказалась потолочная лампа. Общая площадь возгарания составила 0,5 квадратных метра. В происшествии никто не пострадал.