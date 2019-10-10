В министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

На правах спортивной столицы России, имея огромный опыт, Казань вновь поборется за проведение глобального события. Казань заявляется городом проведения суперкубка УЕФА 2023.

Министерство спорта выразило свою поддержку. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости. По его словам, заявка будет сформирована в конце месяца.

В масштабном матче за Суперкубок играют победители Лиги чемпионов УЕФА и Европы. На данный момент действующий обладатель кубка английский «Ливерпуль».