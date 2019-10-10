В Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца, как в Европе

На днях в сети появились фотографии автомобилей с гос.номерами Европейской формы. В ходе обсуждений, большинство посчитали эти номера подделкой.

Позже выяснилось, в Татарстане начали выдавать автомобильные номера нового образца.

Ранее об этом речь уже шла, но ввести новый формат хотели позже, старт 2019 был перенесен на 2020 год. Теперь ГОСТ предусматривает установку двухстрочных номеров.

Особенно эта новость порадовала владельцов японских и американских автомобилей, а также мотоциклов, которые уже сейчас могут получить регистрационные знаки нестандартного образца.