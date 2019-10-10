В регионах началось массовое сокращение сотрудников ГИБДД

Во многих регионах сейчас началось массовое сокращение сотрудников штата ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.



Со слов первоисточника из правоохранительных органов, в планах сократить примерно 2000 человек, при этом центральный аппарат Госавтоинспекции не коснуться, подобные действия.

Также, пока нет информации о списке регионов в которых будет сокращение, но известна причина. Сообщается, что действия связаны с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД. А начавшиеся сокращения не скажутся на работе подразделений Госавтоинспекции.