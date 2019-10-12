«Татары очень крутые»: Варламов назвал Казань одним из лучших городов России

Блогер Илья Варламов выпустил видео, в котором составил рейтинг российских городов. В нем отражен опыт посещения и личные впечатления блогера. Всего в списке - 70 городов, худшим Варламов считает Адлер, а лучшим - Екатеринбург.

Казань в личном топе Варламова - на втором месте.

"Это лучшие общественные пространства в России, это приятные новые заведения, вообще очень вкусные, иногда даже вкуснее, чем в Москве. Ну и вообще, татары очень крутые, да, чего говорить" - прокомментировал блогер свой выбор.

Также он отметил, что хорошо бы навести порядок на Баумана и начать строить нормальное жилье. Тогда, по мнению блогера, Казань станет лучшим городов России.