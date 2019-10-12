Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

18:35, 12.10.2019
Соцсети: в Казани мужчина стреляет по машинам с 10-го этажа
20:10, 12.10.2019
На Баумана «жираф» подрался с прохожим
19:24, 12.10.2019
Аэропорты РТ оформят в соответствии с их новыми именами
15:30, 10.10.2019
Как не заболеть в эпидемию
19:08, 12.10.2019
Казанцы поддержали возвращение смертной казни, но с оговорками
18:06, 12.10.2019
В Челнах водитель въехал в столб и впал в кому
16:35, 12.10.2019
Ветер и туман: синоптики обещают ухудшение погоды
10:38, 10.10.2019
Загадки из офиса: угадай, что на фото
15:32, 12.10.2019
Заявку Татарстана на проведение Суперкубка УЕФА поддержало Правительство РФ
14:39, 12.10.2019
Зеленодольца, укравшего фанеру с фонтана, наказали
14:28, 12.10.2019
Ушла из жизни Рада Нигматуллина - первая татарская женщина-скульптор
14:10, 09.10.2019
Как получить деньги на бизнес за три минуты?
13:53, 12.10.2019
Школьников Татарстана научат считать деньги
13:25, 12.10.2019
В гараже у жителя Казани нашли 14 килограммов наркотиков
12:54, 12.10.2019
«Нереальный город!»: Соловьев в прямом эфире расхваливал Казань
10:25, 09.10.2019
Казанцы вновь увидят агрессивное рогатое существо
12:16, 12.10.2019
В Челнах мужчина поссорился с пьяной женщиной и получил удар ножом
11:46, 12.10.2019
Парень, погибший в страшном ДТП в центре Казани, не имел права садиться за руль
11:31, 12.10.2019
Неосторожность при курении стала причиной гибели пенсионера в РТ
10:59, 12.10.2019
«Да отстаньте уже от кондукторов»: казанцы устали от жалоб на персонал автобусов
10:08, 12.10.2019
Роспотебнадзор проверил казанскую школу после жалобы ученика на антисанитарию
09:10, 12.10.2019
Казанский пенсионер позарился на чужой велосипед. Его осудили
08:52, 12.10.2019
«Жаль до слез»: десятки людей в РТ боролись за жизнь бездомной собаки
08:12, 12.10.2019
Убийца или меценат? Только люди с отличной интуицией смогут пройти этот тест
07:48, 12.10.2019
«Люди просили о помощи»: в Челнах пожарные спасли 11 человек
20:01, 11.10.2019
Казань вошла в тройку перспективных городов по версии Forbes
18:54, 11.10.2019
В одном из министерств РТ прошли обыски
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
17:42, 11.10.2019
В понедельник из кранов в домах Казани может пойти зеленая вода
17:09, 11.10.2019
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
17:02, 11.10.2019
Отдел по борьбе с ГИБДД: казанцу пришлось снять с машины провокационную надпись
16:46, 11.10.2019
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов
16:33, 11.10.2019
В РТ осужденный поджег матрас и пытался задушить сотрудника колонии
15:45, 11.10.2019
«Я девочка»: на остановке в Казани встретили мужчину в платье и салатовом парике
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
13:36, 11.10.2019
Жители Казани могут выбрать имя для поезда. Мэрия объявила голосование
13:22, 11.10.2019
На одном из оживленных перекрестков Казани изменили схему движения
12:56, 11.10.2019
В Татарстане назвали причину пожара в торговом центре, где было 30 детей
12:27, 11.10.2019
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля
12:15, 11.10.2019
Билась в судорогах. В Татарстане врачи спасли жизнь годовалой малышки
12:15, 11.10.2019
Перевозчики РТ: «Мы просим свои деньги за выполненную работу»
11:53, 11.10.2019
В центре Казани сгорела «десятка»
11:34, 11.10.2019
Душил подушкой, пока не перестала дышать: в Татарстане парень убил соседку
11:03, 11.10.2019
«Могучая птица»: спасенного в Челнах орлана отправят на лечение в Москву
11:02, 11.10.2019
В банковском секторе России начинается API-трансформация
10:59, 11.10.2019
Самую большую квартиру в Казани продают за 36 миллионов рублей
10:41, 11.10.2019
«№1 в мире»: Domino’s Pizza в РТ наказали за претензию на мировое господство
10:26, 11.10.2019
«Открытие» и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей
10:24, 11.10.2019
«Кондуктора убивают!»: пьяный пассажир устроил дебош в казанском автобусе
10:23, 11.10.2019
Топором в лицо: в нацпарке Челнов пьяные бомжи устроили кровавую драку
10:07, 11.10.2019
Точно бы порезал. В Челнах неадекватный пассажир такси напал на девушку-водителя
09:06, 11.10.2019
В Челнах продают золотую медаль Универсиады и письмо от Путина за 1 млн рублей
08:52, 11.10.2019
В баре Казани посетители устроили пьяную драку с поножовщиной
08:16, 11.10.2019
«Уж в мразях он разбирается». Казанцев призвали подавать в суд на Соловьева
07:45, 11.10.2019
Накануне в Татарстане горел торговый центр: там было много детей
07:30, 11.10.2019
«Утрата для всего Татарстана». Скончался актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
07:06, 11.10.2019
Смертельный переворот в Казани: водитель вылетел из машины через лобовое стекло
21:08, 10.10.2019
Новосибирский охранник пытался взломать сайт Правительства Татарстана
20:55, 10.10.2019
Автогонки, котики и «Друзья»: куда сходить в Казани 12 и 13 октября
18:15, 10.10.2019
Пропавшую в Казани школьницу нашли. Подробностей поисковики не раскрывают
17:29, 10.10.2019
Программа «Мир без слёз» в Казани:
16:59, 10.10.2019
ProKazan.ru рекомендует
16:19, 10.10.2019
Минниханов посоветовал подчиненным подучить татарский язык
16:17, 10.10.2019
В Зеленодольске строят каждый третий военный корабль России
15:54, 10.10.2019
«Получаешь микроинфаркт». В РТ на «зебре» установили муляжи детей-пешеходов
15:25, 10.10.2019
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
15:24, 10.10.2019
Заплати ГИБДД: в Казани автоинструктор собирал деньги для взятки за экзамен
15:21, 10.10.2019
В Казани четвертый день ищут пропавшую школьницу
15:15, 10.10.2019
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
14:47, 10.10.2019
В Татарстане пятеро мужчин целый год воровали нефть из нефтепровода
14:36, 10.10.2019
В центре Казани организуют специальное место для рыбалки
14:19, 10.10.2019
«Она неадекватная». Матери-убийце из Челнов назначили психиатрическую экспертизу
11:44, 10.10.2019
Татарстанец пожаловался в МЧС на бобров
08:08, 10.10.2019
«Это не мать...» Челнинке, зарезавшей 2-летнего сына, избрали меру пресечения
07:49, 10.10.2019
В Челнах полицейский задержал серийного грабителя по дороге в детсад
15:06, 09.10.2019
Минниханов открыл в Челнах бюст первому гендиректору «Камаза»
13:51, 09.10.2019
Челнинке, которая убила 2-летнего сына, изберут меру пресечения в БСМП
12:15, 09.10.2019
Соцсети: в Набережных Челнах спасли раненого орлана
11:29, 09.10.2019
В Нижнекамске полицейские спасли пенсионерку, у которой остановилось сердце
11:02, 09.10.2019
Мальчика из Челнов, которого изрезала мать, доставили в ДРКБ
10:31, 09.10.2019
Предполагаемому челнинскому насильнику вменяют шесть эпизодов
10:02, 09.10.2019
Житель Челнов хочет установить флаг города на вершине Килиманджаро
16:33, 08.10.2019
Жителям России напомнили о длинных выходных в ноябре
15:46, 08.10.2019
Челнинцы пожаловались на диких хомяков в подъезде
14:42, 08.10.2019
В Самарской области в ДТП погиб судья из Татарстана
19:31, 05.10.2019
Минниханов клипом под песню поздравил Кадырова с днем рождения
17:11, 05.10.2019
В Татарстане от укусов клещей пострадали 11 тысяч человек
14:37, 05.10.2019
Итоги фотоконкурса «Осень 2019»
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
Фото pixabay.com

Заявку Татарстана на проведение Суперкубка УЕФА поддержало Правительство РФ

Bчера, 15:32 167 5 Автор: prokazan.ru
Об этом сегодня заявил министр спорта России

Павел Колобков, министр спорта РФ сегодня находится с визитом в Казани. Он заявил о готовности российского правительства поддержать заявку Татарстана на проведение в 2023 году Суперкубка УЕФА. 

Колобков отметил, что заявка сформирована, в ближайшее время будут формировать правительственные гарантии, и в течение двух недель гарантии подпишут и передадут заявочному комитету для передачи в УЕФА. 

Стоит отметить, что Россия ни разу не принимала такие матчи, передает ТАСС. На сегодняшний день известны четыре кандидата, которые составят конкуренцию Казани: это Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

читайте также:

Казань в 2023 году может принять Лигу Европы УЕФА
Челнинский КАМАЗ оштрафовали на 100 тыс. руб. за матч с московским Спартаком
В субботу казанцам запретят останавливаться около Центрального стадиона
2 гола за 2 минуты: в Челнах состоялся матч 1/16 финала Кубка России
ФК «КАМАЗ» наказали за запертых в клетке фанатов «Спартака»
Тяжелая победа: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимика» со счетом 3:2
В Исполкоме Казани идет отбор на должность главы Комитета физкультуры и спорта
Фанаты ЦСКА громили Казань, а правоохранители молчали: видео с улицы Баумана
«Рубин» встретится с ЦСКА на Центральном стадионе Казани
Минниханов о Бердыеве: «Какая-то связь с «Рубином» должна быть сохранена»
Казань впервые принимает этап Национальной парусной лиги
Бердыев о своем возможном уходе из «Рубина»: Это еще не известно
Курбан Бердыев: «Было предложение из сборной России»
У стадиона «Казань Арена» может появиться крыша
Бердыев рассказал, когда сообщит о своем будущем в «Рубине»
Капитан «Ак Барса» Свитов ушел из команды
Казанский фитнес-тренер: о пользе тренажеров в Парке Горького и правильном питании
Спортивные рюкзаки и сумки
Девушка из Казани завоевала «бронзу» на лыжной гонке в Парке Горького
В честь 8 Марта жительницы Казани устроили лыжный забег в юбках
Метшин открыл в Юдино новую ледовую арену
Матч «Рубина» с чешским «Фаставом» завершился со счетом 0:0
Показать больше...

комментарии

Русский обыватель
1
12 октября 2019
17:38
А девизом соревновани йизбрать:

ВОТ ГДЕ ВАШИ ПЕНСИИ , господа пред-пенсионеры !!!

А то ведь многие думают что эти деньги совсем украли.
Впрочем, для обворовнаных - особой разницы нет куда ухнули ураденные у них деньги.
Горожанин
2
12 октября 2019
18:31
Надо больше рассказывать людям ПроДругие города. Посмотрел ролики фотки в интернете, ничего такого экстраординарного в этой казани и нет. Такие же дома, улицы, площадки. Ну не несравненная же фишман потрудилась по всей стране? Разве что языковой кризис, плавно выкатившийся из краха национальной банковской системы.
Горожанин
1
12 октября 2019
18:34
Ну, не нравится человеку жить в олимпийской деревне, не по душе или не по карману. Но ведь свет клином не сошелся, наверняка есть какое-то место на этой планете, где он сможет себя найти.
Горожанин
0
12 октября 2019
18:39
Тысячелетиями люди кочевали с места на место, а сейчас чото залип.
Горожанин
1
12 октября 2019
18:42
"""ВОТ ГДЕ ВАШИ ПЕНСИИ , господа пред-пенсионеры !!!"""

- Если пенсии раиссии - ничего страшного. Черт с ними с холопами карликов. Лишь бы пенсии Великого Татарстана не трогали!

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

14:50, 12.10.2019
В Саратове требуют вернуть смертную казнь: похожее дело было в Челнах
00:25, 12.10.2019
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт
11:27, 11.10.2019
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
11:21, 11.10.2019
«Отдайте его нам на растерзание»: митинг на месте обнаружения тела ребенка
11:04, 11.10.2019
Минтруд хочет прекратить выплаты по уходу за ребенком до полутора лет
10:42, 11.10.2019
Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце