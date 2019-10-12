Заявку Татарстана на проведение Суперкубка УЕФА поддержало Правительство РФ

Павел Колобков, министр спорта РФ сегодня находится с визитом в Казани. Он заявил о готовности российского правительства поддержать заявку Татарстана на проведение в 2023 году Суперкубка УЕФА.

Колобков отметил, что заявка сформирована, в ближайшее время будут формировать правительственные гарантии, и в течение двух недель гарантии подпишут и передадут заявочному комитету для передачи в УЕФА.

Стоит отметить, что Россия ни разу не принимала такие матчи, передает ТАСС. На сегодняшний день известны четыре кандидата, которые составят конкуренцию Казани: это Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.