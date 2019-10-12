Ушла из жизни Рада Нигматуллина - первая татарская женщина-скульптор

На 89 году жизни скончалась Рада Нигматуллина, ее называли первой татарской женщиной-скульптором. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Рада Хусаиновна родилась 14 апреля 1931 года в Казани, здесь же окончила художественное училище , а позже Ленинградскую Академию художеств. Она трудилась скульптором в Татарском отделении Художественного фонда РСФСР и Татарском творческо-производственном комбинате Художественного фонда РСФСР. Была членом Союза художников СССР, РСФСР и ТАССР, искусству она отдала большую часть своей жизни. В течение 40 лет Рада Нигматуллина страдала диабетом.

Прощание состоится в воскресенье, 13 октября, в 10.00 в здании Татарского театра имени Галиаскара Камала.

