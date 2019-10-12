В гараже у жителя Казани нашли 14 килограммов наркотиков

Полицейские Казани задержали "закладчика" в июле этого года. Безработный 35-летний мужчина хранил дома около 50 граммов наркотиков 6 видов, сообщают в МВД республики. При обыске в гараже, который гражданин брал в аренду, сотрудники ведомства нашли еще 14 килограммов вещества синтетического происхождения.

Отметим, что задержанный - местный житель, ранее уже был судим за превышение полномочий и разбой. Со слов самого мужчины, он работает оптовым "закладчиком" в интернете с января 2019 года. Гараж в одном из ГСК он арендовал именно для хранения товара.