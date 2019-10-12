«Нереальный город!»: Соловьев в прямом эфире расхваливал Казань

Тележурналист и ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире канала Россия-1 восхитился Казанью.

"Пользуясь случаем, призываю всех посетить Казань. Потрясающей красоты современный город с удивительными древними строениями. Просто насладитесь" - заявил Соловьев.

Про Казань журналист вспомнил в контексте обсуждения отношения Украины к Золотой Орде. Здесь на сторону татар встал Карен Шахназаров. Он напомнил, что татары внесли колоссальный вклад в построение страны, в ее культуру и попросил оставить народ в покое:

"Я не очень понимаю, почему все время этот антитатарский мотив-то у вас присутствует на Украине, откуда это? И вы при этом говорите о европейских ценностях. Вы это прекратите, мы татар в обиду не дадим".

Напомним, что ранее Соловьев вызвал негодование своим высказыванием в адрес радиослушателя из Татарстана.