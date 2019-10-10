Неосторожность при курении стала причиной гибели пенсионера в РТ

В пятницу утром в МЧС позвонили сразу несколько жителей села Новое Чекурское. Они сообщили о пожаре в одном из домов и о человеке, который находится в горящем здании.

Прибывших на место происшествия спасателей встретили соседи, которые пояснили, что в доме может находиться сожитель хозяйки, 62-летний мужчина. В это время огонь уже охватил дом и надворные постройки, возгорание тушили около часа.

При осмотре сгоревших конструкций спасатели нашли тело мужчины. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении, пишет "Татар-информ".