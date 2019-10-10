Роспотебнадзор проверил казанскую школу после жалобы ученика на антисанитарию

Недавно в соцсетях появился ролик, в котором от лица школьника рассказывается о грязи в пищеблоке школы №170 города Казани. Ученик жалуется на антисанитарные условия в столовой и показывает мух на тарелках и поваров, работающих без перчаток.

Роспотребнадзор РТ отреагировал на публикацию. Вчера на сайте ведомства появилось сообщение о проверке, проведенной в школе.

..."помещения обеденного зала чистые, у персонала в достаточном количестве имеются одноразовые перчатки, бракераж готовой продукции проводится своевременно",- озвучили специалисты результаты инспекции.

Также в ведомстве добавили, что дирекция школы предоставила необходимые результаты исследований безопасности пищевой продукции.

Напомним, что ролик собрал противоречивые комментарии. Одни пользователи школьника поддержали, другие назвали "новой Летучей" и посмеялись над ним. Были и предположения, что при проверке дирекция сделает все возможное, чтобы факты не подтвердились:

latypova_n23

Думаете деректоров школы нет связей?когда проверка придет, они будут готовы. Все будет чисто и никаких нарушений не будет. Всегда было так.Предупрежден значит вооружен.Так что надо проверять без огласки и предупреждений. (орфография и пунктуация автора сохранена)