В одном из министерств РТ прошли обыски

В министерстве промышленности и торговли Татарстана прошли обыски. Об этом пишет "KazanFirst" со ссылкой на собственные источники. В Минпромторге факт следственных действий подтвердили.

Известно, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД изъяли у ведомства часть документации, а также провели допрос нескольких работников. Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтрактов. Были задержаны подрядчики ведомства.

По предварительным данным, Минпромторг перечислил деньги на счета подрядчика, который не выполнил условия контракта.