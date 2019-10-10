В одном из министерств РТ прошли обыски

В министерстве промышленности и торговли Татарстана прошли обыски. Об этом пишет "KazanFirst" со ссылкой на собственные источники. В Минпромторге факт следственных действий подтвердили.
Известно, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД изъяли у ведомства часть документации, а также провели допрос нескольких работников. Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело о мошенничестве при исполнении госконтрактов. Были задержаны подрядчики ведомства.
По предварительным данным, Минпромторг перечислил деньги на счета подрядчика, который не выполнил условия контракта.
комментарии
А вот сделкали бы как Сердюков и Васильева - так Путин и им бы лично вручил Героя России.