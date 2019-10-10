В понедельник из кранов в домах Казани может пойти зеленая вода

14 октября в Казани будут выявлять места утечки теплоносителя. Для этого, как рассказали в мэрии, в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской «ТЭЦ-2» введут краситель зеленого цвета (Уранин-А).

В связи с этим жителей Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов Казани при обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов горячего водоснабжения, просят сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону: (843) 291-87-95.

Добавим, что Уранин-А разрешен к применению в системах теплоснабжения, он является безопасным для человека, животных и окружающей среды.