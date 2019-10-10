Отдел по борьбе с ГИБДД: казанцу пришлось снять с машины провокационную надпись

В ходе мониторинга социальных сетей в одном из казанских сообществ обнаружили фотографию автомобиля с провокационной наклейкой: "Отдел по борьбе с ГИБДД". Личный состав полка ДПС и муниципальные служащие были сориентированы на поиск машины, рассказали в ведомстве.

ВАЗ-2114 с наклейкой задержали в Казани, за рулем был парень 1995 года рождения. Никаких нарушений в части документов и технического состояния транспорта у него не нашли, а наклейку порекомендовали снять, что в итоге водитель и сделал.