Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

11:46, сегодня
Парень, погибший в страшном ДТП в центре Казани, не имел права садиться за руль
11:31, сегодня
Неосторожность при курении стала причиной гибели пенсионера в РТ
10:59, сегодня
«Да отстаньте уже от кондукторов»: казанцы устали от жалоб на персонал автобусов
15:30, 10.10.2019
Как не заболеть в эпидемию
10:08, сегодня
Роспотебнадзор проверил казанскую школу после жалобы ученика на антисанитарию
09:10, сегодня
Казанский пенсионер позарился на чужой велосипед. Его осудили
08:52, сегодня
«Жаль до слез»: десятки людей в РТ боролись за жизнь бездомной собаки
10:38, 10.10.2019
Загадки из офиса: угадай, что на фото
08:12, сегодня
Убийца или меценат? Только люди с отличной интуицией смогут пройти этот тест
07:48, сегодня
«Люди просили о помощи»: в Челнах пожарные спасли 11 человек
20:01, 11.10.2019
Казань вошла в тройку перспективных городов по версии Forbes
14:10, 09.10.2019
Как получить деньги на бизнес за три минуты?
18:54, 11.10.2019
В одном из министерств РТ прошли обыски
18:12, 11.10.2019
Житель Зеленодольска расплатился чужой картой в магазине. А зря
17:42, 11.10.2019
В понедельник из кранов в домах Казани может пойти зеленая вода
10:25, 09.10.2019
Казанцы вновь увидят агрессивное рогатое существо
17:09, 11.10.2019
ВТБ расширит применение VR-консультанта в инвестициях
17:02, 11.10.2019
Отдел по борьбе с ГИБДД: казанцу пришлось снять с машины провокационную надпись
16:46, 11.10.2019
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов
16:33, 11.10.2019
В РТ осужденный поджег матрас и пытался задушить сотрудника колонии
15:45, 11.10.2019
«Я девочка»: на остановке в Казани встретили мужчину в платье и салатовом парике
13:49, 11.10.2019
Вдовам афганцев в Зеленодольске выплатят по 5 тысяч рублей
13:36, 11.10.2019
Жители Казани могут выбрать имя для поезда. Мэрия объявила голосование
13:22, 11.10.2019
На одном из оживленных перекрестков Казани изменили схему движения
12:56, 11.10.2019
В Татарстане назвали причину пожара в торговом центре, где было 30 детей
12:27, 11.10.2019
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля
12:15, 11.10.2019
Билась в судорогах. В Татарстане врачи спасли жизнь годовалой малышки
12:15, 11.10.2019
Перевозчики РТ: «Мы просим свои деньги за выполненную работу»
11:53, 11.10.2019
В центре Казани сгорела «десятка»
11:34, 11.10.2019
Душил подушкой, пока не перестала дышать: в Татарстане парень убил соседку
11:03, 11.10.2019
«Могучая птица»: спасенного в Челнах орлана отправят на лечение в Москву
11:02, 11.10.2019
В банковском секторе России начинается API-трансформация
10:59, 11.10.2019
Самую большую квартиру в Казани продают за 36 миллионов рублей
10:41, 11.10.2019
«№1 в мире»: Domino’s Pizza в РТ наказали за претензию на мировое господство
10:26, 11.10.2019
«Открытие» и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей
10:24, 11.10.2019
«Кондуктора убивают!»: пьяный пассажир устроил дебош в казанском автобусе
10:23, 11.10.2019
Топором в лицо: в нацпарке Челнов пьяные бомжи устроили кровавую драку
10:07, 11.10.2019
Точно бы порезал. В Челнах неадекватный пассажир такси напал на девушку-водителя
09:06, 11.10.2019
В Челнах продают золотую медаль Универсиады и письмо от Путина за 1 млн рублей
08:52, 11.10.2019
В баре Казани посетители устроили пьяную драку с поножовщиной
08:16, 11.10.2019
«Уж в мразях он разбирается». Казанцев призвали подавать в суд на Соловьева
07:45, 11.10.2019
Накануне в Татарстане горел торговый центр: там было много детей
07:30, 11.10.2019
«Утрата для всего Татарстана». Скончался актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
07:06, 11.10.2019
Смертельный переворот в Казани: водитель вылетел из машины через лобовое стекло
21:08, 10.10.2019
Новосибирский охранник пытался взломать сайт Правительства Татарстана
20:55, 10.10.2019
Автогонки, котики и «Друзья»: куда сходить в Казани 12 и 13 октября
18:15, 10.10.2019
Пропавшую в Казани школьницу нашли. Подробностей поисковики не раскрывают
17:29, 10.10.2019
Программа «Мир без слёз» в Казани:
16:59, 10.10.2019
ProKazan.ru рекомендует
16:19, 10.10.2019
Минниханов посоветовал подчиненным подучить татарский язык
16:17, 10.10.2019
В Зеленодольске строят каждый третий военный корабль России
15:54, 10.10.2019
«Получаешь микроинфаркт». В РТ на «зебре» установили муляжи детей-пешеходов
15:25, 10.10.2019
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
15:24, 10.10.2019
Заплати ГИБДД: в Казани автоинструктор собирал деньги для взятки за экзамен
15:21, 10.10.2019
В Казани четвертый день ищут пропавшую школьницу
15:15, 10.10.2019
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
14:47, 10.10.2019
В Татарстане пятеро мужчин целый год воровали нефть из нефтепровода
14:36, 10.10.2019
В центре Казани организуют специальное место для рыбалки
14:19, 10.10.2019
«Она неадекватная». Матери-убийце из Челнов назначили психиатрическую экспертизу
13:53, 10.10.2019
«Мальчик насмотрелся Ревизорро?»: школьник заснял антисанитарию в столовой
13:07, 10.10.2019
В РТ водитель насмерть сбил молодую учительницу
12:44, 10.10.2019
Психологический тест: выберите руну, и она подскажет ваше будущее
12:40, 10.10.2019
Банк «Открытие» презентовал еще один новый офис в Казани
12:37, 10.10.2019
«Только вчера вел пары»: в Казани скончался известный ученый Джаудат Миннуллин
11:44, 10.10.2019
Татарстанец пожаловался в МЧС на бобров
11:06, 10.10.2019
В Казани без света останутся жители 5 районов
10:50, 10.10.2019
Ученики ликуют: опубликован график каникул в казанских школах
10:16, 10.10.2019
В Вахитовском районе Казани построят новую парковку
08:08, 10.10.2019
«Это не мать...» Челнинке, зарезавшей 2-летнего сына, избрали меру пресечения
07:49, 10.10.2019
В Челнах полицейский задержал серийного грабителя по дороге в детсад
15:06, 09.10.2019
Минниханов открыл в Челнах бюст первому гендиректору «Камаза»
13:51, 09.10.2019
Челнинке, которая убила 2-летнего сына, изберут меру пресечения в БСМП
12:15, 09.10.2019
Соцсети: в Набережных Челнах спасли раненого орлана
11:29, 09.10.2019
В Нижнекамске полицейские спасли пенсионерку, у которой остановилось сердце
11:02, 09.10.2019
Мальчика из Челнов, которого изрезала мать, доставили в ДРКБ
10:31, 09.10.2019
Предполагаемому челнинскому насильнику вменяют шесть эпизодов
10:02, 09.10.2019
Житель Челнов хочет установить флаг города на вершине Килиманджаро
16:33, 08.10.2019
Жителям России напомнили о длинных выходных в ноябре
15:46, 08.10.2019
Челнинцы пожаловались на диких хомяков в подъезде
14:42, 08.10.2019
В Самарской области в ДТП погиб судья из Татарстана
14:09, 08.10.2019
В Челнах разыскивают мужчину с родинкой на правом ухе
12:41, 08.10.2019
В Татарстане спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала два дня назад
12:14, 08.10.2019
В Челнах в элитном поселке на 11-летнего мальчика напала бродячая собака
10:59, 08.10.2019
В Челнах тело мужчины обнаружили спустя неделю после его смерти
19:31, 05.10.2019
Минниханов клипом под песню поздравил Кадырова с днем рождения
17:11, 05.10.2019
В Татарстане от укусов клещей пострадали 11 тысяч человек
14:37, 05.10.2019
Итоги фотоконкурса «Осень 2019»
14:48, 01.10.2019
В РТ задержали перекупщика авто. Его подозревают в мошенничестве на 16 млн руб
16:19, 24.09.2019
Больницы РТ получили более 70 машин скорой помощи
15:21, 24.09.2019
На участие в Олимпиаде-2020 в состав сборной РФ вошли спортсмены и из Татарстана
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
В Зеленодольске открылись кабинеты для пожилых
17:32, 19.09.2019
Появилось фото зеленодольца, подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки
13:14, 19.09.2019
«Открывай кассу или зарежу»: зеленодолец напал на продавщицу с ножом и арматурой
10:49, 19.09.2019
Зеленодольские спасатели выложили фото 14 тысяч утят, которых спасли от пожара
10:15, 19.09.2019
В Зеленодольске аварийный мост отремонтируют за 652 млн рублей
13:10, 18.09.2019
Александр Тыгин покинул пост главы Зеленодольского района
11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ

Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов

Bчера, 16:46 0 Автор: prokazan.ru

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 банк «Открытие» провел презентацию Единого Фронтального Решения (ЕФР) - новой системы обслуживания розничных клиентов банка.

«За год работы над проектом удалось не только создать с нуля и запустить в эксплуатацию новую систему для клиентов розничного бизнеса, но и создать новую платформу для дальнейшей разработки», - сообщил член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

Основная цель ЕФР – обеспечить единый интерфейс для обслуживания клиентов. В результате   сократилось время обучения сотрудников и упростился процесс работы, что позволило увеличить скорость обслуживания клиентов. Все это улучшает пользовательский опыт и удовлетворенность клиентов от взаимодействия с банком «Открытие».

Исторически в банке было более 20 систем, в которых происходило обслуживание клиента. Ни одно из имевшихся решений не позволяло реализовать все требуемые сценарии, поэтому было принято решение о разработке новой единой системы.

Проект запущен в середине октября 2018 года. К марту 2019 команда проекта запустила инфраструктурную часть Digital Platform – внутреннего private cloud и CI/CD toolchain, технологической основы микросервисного слоя, лежащего в основе ЕФР и дальнейших омниканальных решений. В мае был запущен пилот ЕФР на группу отделений, которая в дальнейшем получала и продолжает получать ежедневные обновления системы в рамках налаженного процесса непрерывной поставки.

В июле стартовала опытно-промышленная эксплуатация проекта на ограниченном количестве отделений в Москве и регионах, а также в контакт-центре банка «Открытие».

Наконец, в сентябре Единое Фронтальное Решение было тиражировано на всю сеть и контакт-центр банка.

На старте проекта работала внутренняя команда в составе 35 человек. Затем команда была увеличена втрое как при помощи внутренних ресурсов, так и путем привлечения компаний-партнеров.

«Уникальность внедрения ЕФР для рынка в том, что проект подобного масштаба изначально был запущен и реализован по методологии agile, используя такие современные подходы, как микросервисы, контейнеризация и private cloud. Концепция омниканальной платформы была заложена на самой ранней стадии проектирования, - отметил Сергей Русанов.

«Кроме бизнес-целей, команда проекта изначально ставила себе задачу реализовать процесс непрерывной и полностью автоматизированной поставки доработок на промышленную среду с частотой несколько раз в день, что существенно сокращает издержки и позволяет значительно сократить time-to-market для бизнеса банка. Благодаря данным инновациям удалось проделать огромный объем работы относительно небольшой командой в кратчайшие сроки и с минимальными затратами», - рассказал в ходе презентации Андрей Зорин, руководитель проекта ЕФР банка «Открытие».

Digital platform предназначена для работы микросервисов в docker контейнерах под управлением Kubernetes. Платформа полностью реализована на основе ПО с открыты кодом. Обеспечена поддержка разработки на любом программном стэке, способном работать в контейнерах под linux, включая стандартизацию межсервисных вызовов и публикации событий.

Реализованы стандартные механизмы аутентификации и авторизации с гранулярным управлением доступом к каждой операции каждого сервиса, включая поддержку двухфакторной авторизации операции различными способами. Внедрены общеплатформенные механизмы мониторинга и сбора метрик, автоматического развертывания как приложений, так и инфраструктурного ПО. Полноценно реализована концепция IaaC (инфраструктура как код), т.е. развертывание среды, например, для новой команды разработки, полностью автоматизировано.

Платформа позволяет развернуть новую версию ПО в любую среду, включая промышленную, за несколько десятков секунд без остановки обслуживания. По результатам нагрузочного тестирования, под полной проектной нагрузкой обеспечивается среднее время отклика в 300 миллисекунд, что обеспечивает практически мгновенный отклик для пользователя системы.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

читайте также:

«Открытие» и журнал ОК! запустили проект #всёсама для женщин-предпринимателей
Банк «Открытие» презентовал еще один новый офис в Казани
Алексей Куртов назначен заместителем гендиректора «Открытие Брокер»
Растущий кэшбэк,которым можно платить за безлимиты:МегаФон выпустил новые тарифы
В банке «Открытие» инвестируют в роботов
Билайн внедряет систему единого мониторинга качества сервисов
Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке
Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019
Клиент банка «Открытие» получил престижную международную награду APEC BEST AWARD
Билайн выходит на российский рынок облачного гейминга
Банк «Открытие» и EPAM за 3,5 месяца внедрили ключевую платформу для бизнеса
В Казани появилось отделение банка «Открытие», объединенное с кофейней Starbucks
Банк «Открытие» выдал один миллиард рублей по программе Минэкономразвития
Банк «Открытие» и платежная система «Мир» вернут 100%-ный кэшбэк
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Банк «Открытие»: основные тренды ВЭД в Татарстане в 2019 году
Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич
Не думай о Yota, пока читаешь пресс-релиз Yota
Топ-менеджеры банка и группы«Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России
ЭР-Телеком и банк «Открытие» договорились о стратегическом партнерстве
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

00:25, сегодня
Легальные гонки по городу: автолюбительница отсудила 93 штрафа у ГИБДД
15:53, 11.10.2019
Солдата требуют оплатить 25 млн руб за поломку пушки
15:43, 11.10.2019
Ушел из жизни первый человек в открытом космосе - Алексей Леонов
14:49, 11.10.2019
Лишение свободы до 3 лет: предложили законопроект о травле в интернете
11:42, 11.10.2019
Банк России предупреждает: мошенники нашли новый способ хищений денег с карт
11:27, 11.10.2019
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
11:21, 11.10.2019
«Отдайте его нам на растерзание»: митинг на месте обнаружения тела ребенка
11:04, 11.10.2019
Минтруд хочет прекратить выплаты по уходу за ребенком до полутора лет
10:42, 11.10.2019
Названы регионы-лидеры по алкогольной зависимости. Татарстан в топе
11:09, 10.10.2019
В России предложили штрафовать родителей курящих подростков
10:18, 10.10.2019
Законопроект от РГО позволит газовым авто ездить по платным трассам бесплатно
14:42, 09.10.2019
В Ижевске посетители зоопарка до смерти закормили олененка
17:02, 08.10.2019
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
10:18, 08.10.2019
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
10:11, 07.10.2019
Звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева сбежала из дома из-за скандала
09:47, 07.10.2019
СМИ: директор Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти
15:44, 05.10.2019
В Подмосковье нашли изуродованное тело 17-летней студентки
12:51, 05.10.2019
Экс-депутата Якутии задрал на охоте медведь
16:42, 04.10.2019
В России между сотрудниками ФСИН произошла перестрелка
10:29, 04.10.2019
В РФ 15-летний школьник кирпичом убил подругу. Она назвала его отца наркоманом
10:03, 04.10.2019
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
13:15, 03.10.2019
В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве