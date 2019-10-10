В РТ осужденный поджег матрас и пытался задушить сотрудника колонии

30-летнего Саркиса Манукяна подозревают в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, сообщают в СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, в сентябре этого года осужденный разрисовал стены камеры в ИК-8 Альметьевска антиобщественными рисунками, а после этого поджег матрас. Когда сотрудники колонии прибыли с огнетушителем в камеру, мужчина набросился на них, а одного даже попытался задушить.

Несмотря на сопротивление, действия осужденного пресекли, пожар потушили.

Добавим, что ранее Манукян был приговорен к 7 годам заключения за незаконное лишение свободы, незаконное проникновение в жилище, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.