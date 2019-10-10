«Я девочка»: на остановке в Казани встретили мужчину в платье и салатовом парике

В соцсетях появилось видео, снятое в микрорайоне Соцгород в Казани. Автор записи едет в автомобиле, на остановке видит мужчину, одетого в платье, туфли, чулки и парик. Мужчина назвал себя девочкой, представился Полиной, и сообщил, что ему 73 года.

"Вообще находиться в таком костюме в соцгороде Казани равно самоубийству, поэтому мужика можно считать героем. А городу как известно нужны новые герои", - комментируют ролик авторы поста.

"Ну поспорил мужик, с кем не бывает"

"Там рядом дк.Ленина. каждый день вечером когда еду с работы вижу различных персонажей,то баба яга в шурмичной стоит в очереди,то заяц с барсеткой усаживается в машину".

"Да, уж, нам провинциалам, такого не понять". - говорят пользователи соцсетей.

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