«Жаль до слез»: десятки людей в РТ боролись за жизнь бездомной собаки

Жители поселка Васильево объединились, чтобы спасти бездомного пса, отравленного догхантером.

Пост о собаке в тяжелом состоянии появился в соцсетях:

"Может кто то узнает свою собаку, может бездомная конечно, собака в плохом состоянии, или машина сбила или отравили. Если кто то может помочь увезти в ветеренарку, отзовитесь. Пока живая" - написала жительница поселка. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Когда пса нашли, он еще был жив

На призыв откликнулись жители Казани, однако приехать смогли только вечером, и собаку не нашли в темноте. Утром вместе с местными волонтерами животное разыскали.

"Ещё живой, он громко дышит, но не в состоянии пошевелиться. Видимо от сильной боли, собака прикусила ствол дерева и жадно глотает воздух. Больше суток он в тяжелом состоянии и счёт идёт на минуты". - так описывали состояние пса волонтеры. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Они попросили у неравнодушных граждан финансовой помощи на спасение животного. Откликнулись как васильевцы, так и жители Казани, Волгограда и Подмосковья, отправляли и по 200 рублей, и по 2 тысячи. Параллельно люди помогали всем необходимым: перевозом, клеткой, теплым одеялом. В итоге собаку привезли в клинику к ветврачу Ольге Орловой, которая и занялась лечением пса. Как выяснилось, не все учреждения были готовы оказать помощь.

"...частные ветклинику просто выгоняли с собакой, узнав что она бездомная. Врачи говорили открытым текстом: "У нас тут престижная клиника, а вы лезете со всякими тут". Хотя у нас были деньги, готовы были заплатить любую сумму" (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Люди помогали, кто чем мог

Пса назвали Максимус, и он довольно долго боролся за жизнь. Спасти собаку не удалось, так как от сильнодействующего яда пострадали органы, присоединилась вторичная бактериальная инфекция. За время спасения у бездомного пса свой хештэг: #СобакаизВасильевоживи

Максимус оказался не единственной жертвой догхантера: через несколько дней начали поступать и другие сообщения о погибающих собаках. На оставшиеся деньги волонтеры решили организовать резервный фонд помощи бездомным животным.

в законодательстве есть статья о жестоком обращении с животными. Вот только наказать догхантера, как говорят полицейские, практически невозможно - потому что сложно доказать, что отравил ту или иную собаку именно он.