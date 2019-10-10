Жители Казани могут выбрать имя для поезда. Мэрия объявила голосование

Жителям столицы РТ предлагают решить, как назвать поезд, курсирующий по маршруту "Казань-Аэропорт - Казань". Составы ездят уже 4 года, и до сих пор они безымянные. Перевозчик предлагает три имени: Батыр, Зилант или Тулпар. Выбрать можно путем голосования в группе "В контакте" АО "Содружество".

Голосование продлится до конца октября, после этого будет разработан логотип и нанесен на поезд.