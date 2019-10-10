Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля

Коллега Арсения Курченкова Михаил Меркушин рассказал обстоятельства смерти актера. За десять минут до окончания спектакля «Бал.Бесы» мужчине стало плохо.

«Сеня вышел со сцены за кулисы и потерял сознание. Приехавшая скорая уже не смогла его вернуть…» - написал Меркушин на своей странице «Вконтакте», позднее он удалил свой пост.

Арсению Курченкову было 42 года. Панихида состоится завтра, 12 октября, с 12.00 до 15.00 в Театре юного зрителя.

Арсений Курченков был принят в трупу Театра юного зрителя в 1997 году после окончания Казанского театрального училища. Лауреат Международного конкурса актерской песни Андрея Миронова (2000,2004 гг.); Победитель Открытого республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие–Йолдызлык» (2003 г.) Автор, исполнитель своих песен.