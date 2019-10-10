Билась в судорогах. В Татарстане врачи спасли жизнь годовалой малышки

Врачи Нурлаской ЦРБ в Татарстане спасли жизнь годовалой малышки. В администрации района Prokazan.ru рассказали, что ребенок поступил в реанимацию 9 октября. Девочка была без сознания, билась в судорогах. Медики провели все необходимые обследования и назначили срочную терапию.

«В срочном порядке провели инфузионную, дегидратационную терапию, поставили систему, параллельно связались по телефону с казанскими коллегами из ДРКБ», – сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Нурлатской ЦРБ Алмаз Ахметов.

Когда девочка пришла в себя, ее отправили в ДРКБ в Казань на реанимобиле. Состояние ребенка удовлетворительное, на данный момент девочка вместе с родителями вернулась домой.