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Фото Prokazan.ru

Перевозчики РТ: «Мы просим свои деньги за выполненную работу»

Bчера, 12:15 995 24 Автор: prokazan.ru
Транспортники хотят встретиться с Министром финансов РТ

Первозчики РТ приняли приглашение встретиться с Министром финансов республики. Они планируют обсудить с чиновником ситуацию с тарифами, которая сложилась в Казани. 

"На пресс-конференции в Госсовете РТ Радик Рауфович сказал, что считает необходимым встретиться с перевозчиками. Он отметил, что выделяемые средства на компенсацию проезда за льготников из бюджета РТ достаточно весомые. Радик Рауфович сказал, что заложенные параметры достаточны", - прокомментировал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Сейчас компания-перевозчик в среднем получает за пассажира 22 рубля, так как за каждого льготника бюджет компенсирует только 18 рублей из 27. 

"Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18 а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников",  - пояснили в Ассоциации.

Резервы, которые есть у предприятий - это сокращение числа автобусов утром и вечером, увеличение интервала. Но это не выход, считают перевозчики. Напомним, что ранее в группе Ассоциации АТП РТ запускали опрос. Варианта возможного развития событий предлагали два: поднять стоимость билета до 31 рубля по "пластику" и 40 рублей за наличные, или получать полную компенсацию из бюджета. 

Граждане против поднятия цен на билеты

Теперь компании-перевозчики планируют встретиться с Министром финансов республики Радиком Гайзатуллиным для обсуждения перспектив пассажирских перевозок. 

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комментарии

Горожанин
1
11 октября 2019
12:36
Может пусть федералы решат уже?..
Горожанин
0
11 октября 2019
12:42
Мы же все понимаем что публичные опросы в интернете никогда нельзя принимать за веру - результаты накрутят какие угодно
Горожанин
6
11 октября 2019
12:51
Газельки верните на маршруты, мигом успокоятся, за полцены будут возить, когда появится реальный конкурент.
Теди
7
11 октября 2019
12:58
Пукнул в автобусе и четыре человека повернулись. Почувствовал себя как в "Голосе"
Горожанин
1
11 октября 2019
13:07
У них вeздe, где есть мoнoпoлия, cвoи cидят, за кy лиcaми дoгoвapивaются, а нa пyбликy изoбpaжaют всякий балаган.
Горожанин
0
11 октября 2019
13:15
типа Метшин не хочет оплачивать заложенные в бюджете компенсации за льготников, в выход - повысить стоимость проезда ВСЕМ.
При этом директора АТП свои люди для хозяев татарстана и весь этот спектакль рассчитан на снижение недовольства горожан очередным повышением.
Русский обыватель
2
11 октября 2019
13:41
"Резервы, которые есть у предприятий - это сокращение числа автобусов утром и вечером"

Это все что надо знать о состоянии заводов: никто уже не едет на работу утром и вечером потому что все стоит.
Горожанин
1
11 октября 2019
14:08
Всё им ..лядям мало..
Горожанин
1
11 октября 2019
14:12
Льготники им поперёк горла встали....Про все сильное ВОРЬЕ боятся говорить.Тьфу
Горожанин
0
11 октября 2019
14:26
Нет конкуренции , вот и бесятся от жира монополисты .
Горожанин
0
11 октября 2019
14:27
Всем перевозчикам по МРОТу и пусть будут как все.
Горожанин
2
11 октября 2019
14:30
Когда уже переводчики кондиционеры в автобус начнут ставить? Может и люди будут готовы платить чуть больше за проезд.
Горожанин
0
11 октября 2019
14:31
Есть еще третий вариант, более борзый: и из бюджета получить полную компенсацию и за проезд поднять цены. Что бы их зажравшие рожи треснули.
Горожанин
1
11 октября 2019
14:44
Как можно снизить недовольство от повышения?
В ответ на комментарий пользователя
типа Метшин не хочет оплачивать заложенные в бюджете компенсации за льготников, в выход - повысить стоимость проезда ВСЕМ.
При этом директора АТП свои люди для хозяев татарстана и весь этот спектакль рассчитан на снижение недовольства горожан очередным повышением.
Развернуть
Горожанин
0
11 октября 2019
15:20
Денег нет но Вы держитесь!
Горожанин
4
11 октября 2019
16:38
маршрутки то не будут возить за полцены, не выдумывайте. В соседних городах в маршрутках проезд дороже, проездные не действуют,а вечером цена выше. Вместимость маленькая и люди на остановке в очередь выстраиваются и стоят так на остановке...жуть
В ответ на комментарий пользователя
Газельки верните на маршруты, мигом успокоятся, за полцены будут возить, когда появится реальный конкурент.
Развернуть
Горожанин
6
11 октября 2019
16:39
если наведут чистоту и порядок в автобусах, продлять время работы вечером, допустим) перевозчиков тоже понять можно, содержать автобусный парк стало дороже
В ответ на комментарий пользователя
Как можно снизить недовольство от повышения?
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Горожанин
1
11 октября 2019
16:54
Нельзя их понять - не могут ровно половина пассажиров льготниками быть. Для интереса в час пик обратите внимание сколько в автобусе расплачиваются ТК, наличкой и сколько ЛТК (на которые ты сам еще 400 раз в месяц кидаешь). Так что откуда их вранье про половину и откуда вранье что город полностью льготников компенсирует из бюджета - непонятно.
В ответ на комментарий пользователя
если наведут чистоту и порядок в автобусах, продлять время работы вечером, допустим) перевозчиков тоже понять можно, содержать автобусный парк стало дороже
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Ага
0
11 октября 2019
19:05
Самое смешное то, что под "льготников" подпадают те, кто этим не пользуется. Это и полиция, прокурорские, военные, депутаты и т.д. Но, из бюджета компенсации за них перечисляются.
Горожанин
0
11 октября 2019
20:08
Не лопните от жадности?
Марат
1
11 октября 2019
20:33
Нормальных,местных кондукторов сначала возьмите!!!
Горожанин
2
11 октября 2019
22:10
Да все знают, что в сочи маршрутка в разы дороже, после отъезда последней электрички.
В ответ на комментарий пользователя
маршрутки то не будут возить за полцены, не выдумывайте. В соседних городах в маршрутках проезд дороже, проездные не действуют,а вечером цена выше. Вместимость маленькая и люди на остановке в очередь выстраиваются и стоят так на остановке...жуть
Развернуть
Горожанин
0
11 октября 2019
22:14
Будут, 3 человека по 27 руб, это уже почти 90 руб, за эти деньги такси в казани метнется на 3 км, от порога до порога, и непонятно еще сколько ехать до следующего пассажира. Будут, работы же больше нет.
В ответ на комментарий пользователя
маршрутки то не будут возить за полцены, не выдумывайте. В соседних городах в маршрутках проезд дороже, проездные не действуют,а вечером цена выше. Вместимость маленькая и люди на остановке в очередь выстраиваются и стоят так на остановке...жуть
Развернуть
Горожанин
0
11 октября 2019
22:19
Об чем разговор? Налей и отойди. Посмотрим.
В ответ на комментарий пользователя
маршрутки то не будут возить за полцены, не выдумывайте. В соседних городах в маршрутках проезд дороже, проездные не действуют,а вечером цена выше. Вместимость маленькая и люди на остановке в очередь выстраиваются и стоят так на остановке...жуть
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В России мужчина пожаловался на зубную боль стоматологу, а потом убил его
10:35, 03.10.2019
Анастасия Заворотнюк после лечения может появиться на ТВ
16:44, 02.10.2019
В РФ родители пригласили друзей семьи, чтобы вместе изнасиловать своего ребенка
15:18, 02.10.2019
В соседней республике охотник подстрелил священника, приняв его за медведя
14:39, 02.10.2019
В России полицейских заподозрили в убийстве мужчины на кладбище
11:29, 02.10.2019
В России пассажир насмерть забил кондуктора арматурой
09:18, 02.10.2019
СМИ: в Подмосковье покончил с собой заместитель главы МЧС России
17:03, 01.10.2019
В России уволенным чиновникам выплатят почти 5 млрд рублей
13:57, 01.10.2019
В Москве скончался сотрудник Следкома, на которого напали с ножом
09:38, 01.10.2019
В России санитарка набрала ванну кипятка ребенку. Девочка погибла
17:11, 30.09.2019
В России женщина позволила знакомому за деньги насиловать своих дочерей
10:19, 29.09.2019
СМИ: медсестра продает фотки из больницы больной раком Анастасии Заворотнюк
16:32, 27.09.2019
В Башкирии коммунальщики косили траву под снегом: это попало на видео
14:01, 27.09.2019
В Санкт-Петербурге бригада скрой помощи избила пациентку и плеснула в лицо кофе
10:59, 27.09.2019
Популярный российский актер из сериала «Глухарь» устроил пьяный дебош в самолете
13:04, 26.09.2019
Адвокат футболиста Кокорина скоропостижно скончался на даче
09:57, 26.09.2019
В России арестован многодетный священник. Его подозревают в изнасиловании детей
16:33, 25.09.2019
В Москве задержали генерала МВД РФ. Его подозревают в вымогательстве
13:55, 25.09.2019
В России покончил с собой пограничник
11:19, 25.09.2019
В Москве неизвестные отобрали у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
09:57, 25.09.2019
СМИ сообщили о завещании Анастасии Заворотнюк
14:29, 24.09.2019
В Питере упавшему на рельсы в метро пассажиру отрубило голову
13:33, 24.09.2019
СМИ: покончившего с собой мэра Новокуйбышевска упрекали, что он много лечился
11:19, 24.09.2019
Мэра Новокуйбышевска нашли с огнестрельным ранением
16:49, 23.09.2019
В Москве мужчина 10 лет удерживал мальчика в коммунальной квартире
13:41, 23.09.2019
Спустя 17 лет стало известно имя убийцы Михаила Круга
10:22, 23.09.2019
Пациентка клиники рассказала о прекращении лечения Анастасии Заворотнюк
09:22, 23.09.2019
В России жестоко зарезали 18-летнюю девушку. Все из-за долга в 2 тыс рублей
14:59, 22.09.2019
СМИ: больной раком Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию
13:32, 21.09.2019
Два офицера Росгвардии совершили самоубийства
09:20, 16.09.2019
В России сын ударил ножом и зверски изнасиловал собственного отца
15:03, 15.09.2019
В Башкирии девушка убила сестру. Малышка мешала ей делать уроки
13:11, 15.09.2019
В Кемерове на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» открыли «Парк ангелов»
11:03, 15.09.2019
В России снова может подорожать гречка
12:40, 13.09.2019
В РФ мужчина изнасиловал и убил 7-летнего мальчика: стали известны подробности
13:19, 11.09.2019
В России резко подорожали авиабилеты
08:58, 11.09.2019
В ФСИН и МВД могут появиться служебные свиньи
16:57, 08.09.2019
В Волгограде на выборах умер кандидат. Не выдержало сердце
16:01, 08.09.2019
Депутат от ЛДПР заявил об обстреле автобуса с наблюдателями и СМИ в Тыве