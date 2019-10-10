Перевозчики РТ: «Мы просим свои деньги за выполненную работу»

Первозчики РТ приняли приглашение встретиться с Министром финансов республики. Они планируют обсудить с чиновником ситуацию с тарифами, которая сложилась в Казани.

"На пресс-конференции в Госсовете РТ Радик Рауфович сказал, что считает необходимым встретиться с перевозчиками. Он отметил, что выделяемые средства на компенсацию проезда за льготников из бюджета РТ достаточно весомые. Радик Рауфович сказал, что заложенные параметры достаточны", - прокомментировал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Сейчас компания-перевозчик в среднем получает за пассажира 22 рубля, так как за каждого льготника бюджет компенсирует только 18 рублей из 27.

"Перевозчики не просят за счет льготирования покрывать убытки. Мы просим свои деньги за выполненную работу, не 18 а 27 рублей. Тогда и убытков бы не было. У перевозчиков убытки именно из-за того, что нам не платят полным рублем за перевозку льготников", - пояснили в Ассоциации.

Резервы, которые есть у предприятий - это сокращение числа автобусов утром и вечером, увеличение интервала. Но это не выход, считают перевозчики. Напомним, что ранее в группе Ассоциации АТП РТ запускали опрос. Варианта возможного развития событий предлагали два: поднять стоимость билета до 31 рубля по "пластику" и 40 рублей за наличные, или получать полную компенсацию из бюджета.

Граждане против поднятия цен на билеты

Теперь компании-перевозчики планируют встретиться с Министром финансов республики Радиком Гайзатуллиным для обсуждения перспектив пассажирских перевозок.