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21:00, 08.10.2019
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20:28, 08.10.2019
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20:08, 08.10.2019
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18:01, 08.10.2019
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17:55, 08.10.2019
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17:52, 08.10.2019
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17:31, 08.10.2019
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16:50, 08.10.2019
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16:33, 08.10.2019
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16:27, 08.10.2019
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15:46, 08.10.2019
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14:59, 08.10.2019
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14:42, 08.10.2019
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14:09, 08.10.2019
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13:52, 08.10.2019
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13:32, 08.10.2019
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13:15, 08.10.2019
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12:20, 08.10.2019
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12:14, 08.10.2019
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12:14, 08.10.2019
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10:59, 08.10.2019
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10:55, 08.10.2019
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В банке «Открытие» инвестируют в роботов

Cегодня, 09:29 0 Автор: prokazan.ru

«Росгосстрах Жизнь» запустила новую стратегию «Робототехника» в продукте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) для клиентов private сегмента банка «Открытие». Эта стратегия дает возможность клиентам инвестировать деньги в акции 150 компаний робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта со 100% защитой вложенного капитала. Динамика индекса, к которому привязан продукт, за последние 3 года составила +35,5%.

Стратегия «Робототехника» построена на динамике акций более чем 210 компаний-лидеров, которые регулярно ранжируются исходя их финансовых показателей. И этих компаний выбираются 150 наилучших. Такая ежеквартальная балансировка повышает потенциал доходности продукта.

Корзина акций в индексе разнообразна не только по секторам, но и по географии – в нее включены компании Японии, США, Тайваня и других признанных мировых лидеров высоких технологий.

«Развитие Big data, активное стремление к оснащению автомобилей автопилотом и непрерывная автоматизация производства с целью сокращения издержек бизнеса – реальность сегодняшнего дня. Это направление должно быть интересно для инвестора, ведь компании, которые делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, уже несколько лет подряд демонстрируют динамику выше средней по рынку, и их потенциал только начинает раскрываться. Аналитики PricewaterhouseCoopers считают, что благодаря технологии искусственного интеллекта к 2030 году мировая экономика может вырасти на 15,7 трлн. долларов США», - комментирует Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь».

Клиенты private сегмента банка – это преимущественно опытные инвесторы с широко диверсифицированными портфелями активов», - объясняет Виктория Денисова, руководитель «Открытие Private Banking». – Их не увидишь стандартными идеями, поэтому наша задача состоит в том, чтобы предложить актуальные и инновационные решения для инвестирования. Передовые технологии, в частности развитие робототехники, на сегодняшний день, по мнению аналитиков, обладают бесспорным потенциалом роста. А оболочка ИСЖ, благодаря гарантии возврата 100% вложений, делает новую стратегию интересной, как для инвесторов с агрессивным риск-профилем, так и с более консервативным.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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