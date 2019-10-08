Пьяный казанец украл телефон и пытался продать его в цветочном ларьке

Сотрудники Росгвардии задержали парня из Казани, который ограбил жителя Зеленодольского района.

Инцидент произошел на улице Лядова. Татарстанец распивал спиртное с малознакомыми гражданами, в процессе у них возникла ссора. Собутыльники отобрали у потерпевшего сотовый телефон и убежали. Зеленодолец пытался догнать их и вернуть свое имущество, однако злоумышленники несколько раз ударили мужчину и скрылись.

По горячим следам росгвардейцы задержали 21-летнего жителя Казани и вернули телефон владельцу. Выяснилось, что грабитель безуспешно пытался продать добычу в ближайшем цветочном киоске.

Ранее задержанный казанец уже был судим, теперь в отношении него снова возбуждено уголовное дело.