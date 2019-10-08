Тимур в порядке! Голкипер «Ак Барса» оформил «сухарь»

Вчера, 8 октября, ярославский «Локомотив» на домашней арене проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:4. Голкипер казанского клуба Тимур Билялов отразил все 20 бросков в створ, оформив «сухарь».

По казанской традиции Билялову вручили тюбетейку как лучшему игроку матча. Для него это второй «сухарь» в этом сезоне и первая тюбетейка.

«Сыграть на ноль всегда приятно, но главный результат – победа, это важнее всего. Сегодня просто хорошо сыграли и в атаке, и в обороне, спасибо всем ребятам за хорошо проделанную работу», - отметил голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

«Ак Барс» продлил победную серию до шести матчей, «Локомотив» проиграл четыре игры из последних пяти. В пятницу, 11 октября, на домашней арене казанский клуб встретится с ЦСКА.